Queda a menos de una hora de CABA y celebra la Fiesta del Dulce de Leche: el destino clave para una escapada

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para una escapada de fin de semana, hay un pueblo que celebra la Fiesta del Dulce de Leche: Cañuelas. Se trata de un destino que queda a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires y es perfecto para conectar con la naturaleza.

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Cuándo y dónde es la Fiesta del Dulce de Leche en Cañuelas

La Fiesta del Dulce de Leche se realizará junto a la Expo Cañuelas del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. La propuesta reúne música en vivo, gastronomía, productores locales y el tradicional concurso que distingue a los mejores dulces de leche. Cada noche tendrá un artista principal: Los Palmeras, Destino San Javier y La Konga.

El evento se realizará en el Predio Ferial de Cañuelas, ubicado sobre la Ruta Nacional 205, muy cerca del acceso a la Autopista Ezeiza-Cañuelas. El espacio cuenta con stands, escenarios, patio gastronómico, estacionamiento, sanitarios y servicios de asistencia y seguridad.

La grilla de artistas será la siguiente:

Viernes 13 de noviembre: Los Palmeras, referentes de la cumbia santafesina, abren el ciclo de shows.

Los Palmeras, referentes de la cumbia santafesina, abren el ciclo de shows. Sábado 14 de noviembre : Destino San Javier lleva su repertorio de folklore.

: Destino San Javier lleva su repertorio de folklore. Domingo 15 de noviembre: La Konga cierra el fin de semana con cuarteto.

También se presentan bandas y artistas locales en los distintos escenarios de la exposición. Además, la Expo Cañuelas reunirá a empresas, industrias, comercios, emprendedores, instituciones educativas y otras organizaciones, que mostrarán sus productos, servicios y proyectos. También habrá espacios dedicados al turismo, la cultura y la actividad agroindustrial, además de propuestas gastronómicas.

El público podrá recorrer los puestos de productores locales, conocer distintas variedades, participar de degustaciones y quedarse con sus favoritos.

Cómo llegar a Cañuelas desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires queda a una hora de Cañuelas, llegar en auto al Predio Ferial de Cañuelas es muy simple: