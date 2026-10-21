General Rodríguez se prepara para la Fiesta de la Frutilla: el destino a menos de 1 hora de CABA para desconectar de la rutina

General Rodríguez se prepara para la Fiesta de la Frutilla: el destino a menos de 1 hora de CABA.

General Rodríguez se prepara para celebrar la sexta edición de la Fiesta Municipal de la Frutilla, con producción local, gastronomía y espectáculos para toda la familia. Tendrá lugar el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, desde las 12 horas, con entrada libre y gratuita.

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La fiesta se desarrollará junto con la Expo General Rodríguez 2026, en el Predio Estación Cultural y el Salón de Usos Múltiples del Instituto San José, ubicados en la zona de avenida 25 de Mayo e Intendente Manny. En esta oportunidad, se realizarán en el marco del 148.º aniversario de la creación del partido.

Durante las tres jornadas, quienes se acerquen van a poder recorrer puestos de productores locales, conocer distintas elaboraciones a base de frutilla y disfrutar de un patio gastronómico con opciones para comer. También habrá una exposición de industrias, comercios e instituciones del distrito, una feria de emprendedores y actividades recreativas para chicos.

Este fin de semana llega la Fiesta de la Frutilla a General Rodríguez.

Pero una de las principales atracciones de la celebración será la producción frutihortícola de la zona. Los productores ofrecerán frutillas frescas y productos elaborados con esta fruta, para acercar su trabajo al público y promover el consumo local. Además, la agenda incluirá espectáculos musicales durante los tres días. Entre los artistas anunciados se encuentran Damaris, que se presentará el sábado, y La Re Pandilla, prevista para el domingo.

Por su parte, el domingo se llevará adelante el concurso y la premiación de las mejores frutillas, cuya evaluación estará a cargo de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se premiará la calidad de la producción local y el trabajo de quienes cultivan la fruta en el distrito.

Cómo llegar a General Rodríguez desde CABA

General Rodríguez se encuentra al oeste del conurbano bonaerense, a unos 50 minutos en auto de la Ciudad de Buenos Aires, según el tránsito. Para llegar, se puede tomar la Autopista Perito Moreno y continuar por el Acceso Oeste hasta el partido. Por su parte, el evento se llevará adelante en el Predio Estación Cultural y el Salón de Usos Múltiples del Instituto San José, en la zona de avenida 25 de Mayo e Intendente Manny.

La entrada a la Fiesta de la Frutilla y a la Expo General Rodríguez será gratuita y las actividades comenzarán a las 12 durante las tres jornadas. Se trata de un gran plan para hacer en familia, sin gastar de más ni alejarse demasiado de la Ciudad.