Este sábado vuelve La Noche de las Embajadas: con entrada libre y gratuita

Este 24 de octubre llega La Noche de las Embajadas a la Ciudad de Buenos Aires. Durante una noche, las embajadas, residencias y espacios culturales de más de 20 países abrirán sus puertas para que el público las puede recorrer y conocer por dentro.
De 18 a 22 horas, quienes se acerquen van a poder disfrutar de recorridos guiados para conocer los distintos edificios diplomáticos, con música en vivo, actividades para toda la familia y propuestas gastronómicas que permitirán acercarse a las tradiciones de cada país. Se trata de una experiencia única para descubrir la historia, patrimonio e identidad de diferentes naciones, con entrada libre y gratuita.
La Noche de las Embajadas será este sábado 24 de octubre.
Qué embajadas participan y qué actividades habrá
- Argelia: Dirección: Montevideo 1889. Horario: 18 a 22 h. Actividades: visita guiada, proyección audiovisual y degustación. Ingreso con reserva previa.
- Bolivia: Dirección: Av. Corrientes 545, piso 2. Horario: 18 a 22 h. Actividades: degustaciones gastronómicas, muestras de danzas, exposición de trajes folclóricos y exposición de fotos. Ingreso con reserva previa.
- Chile: Dirección: Tagle 2762. Horario: 18 a 21 h. Actividades: recepción en el hall de la Embajada y presentación de la historia del edificio; visita guiada por los comedores y salones protocolares, con una introducción a las obras de arte; recorrido por el Salón Rojo y la terraza, con vista panorámica a la Plaza Chile; y visita al Centro Cultural MATTA (CCMATTA), con ingreso por la Plaza Chile. Ingreso con reserva previa.
- Colombia: Dirección: Carlos Pellegrini 1363, piso 3. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorridos guiados para conocer la Embajada y la historia de las relaciones entre Colombia y Argentina, material audiovisual y exhibiciones históricas. Ingreso con reserva previa.
- República Democrática del Congo: Dirección: Olleros 2067. Horario: 18 a 22 h. Actividades: exposición de vestimenta cultural, proyección audiovisual sobre el país y degustación gastronómica. Ingreso con reserva previa.
- Costa Rica: Dirección: Av. Córdoba 612, 1.º A. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorrido por la Embajada. Ingreso con reserva previa.
- El Salvador: Dirección: Av. Santa Fe 1385, piso 1. Horario: 18 a 20 h. Actividades: recorridos por la sede, degustación de café, música, coro, danzas tradicionales, taller de cocina y pintura de bolsas de tela. Ingreso con reserva previa.
- España (Residencia de la Embajada de España): Dirección: Av. del Libertador 2075. Horario: 18 a 20 h. Actividades: visitas guiadas para conocer la residencia. Ingreso con reserva previa.
- Estados Unidos (Instituto Cultural Argentino Norteamericano - ICANA): Dirección: Maipú 672. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorrido por la biblioteca del Lincoln Center, exposición sobre los Padres Fundadores de Estados Unidos y una trivia interactiva sobre los 250 años de la independencia estadounidense. Ingreso con reserva previa.
- Guatemala: Dirección: Paraguay 610, piso 5 A. Horario: 18 a 22 h. Actividades: música folclórica, espacios para fotografías, exhibiciones, charlas sobre Guatemala y su Embajada, degustaciones de café y productos típicos, y souvenirs. Ingreso con reserva previa.
- Honduras: Dirección: Av. Santa Fe 936. Horario: 18 a 20 h. Actividades: exhibición cultural, material audiovisual e impreso y recorrido guiado (también se evalúa incorporar una degustación gastronómica). Ingreso con reserva previa.
- Indonesia: Dirección: Mariscal Ramón Castilla 2901. Horario: 18 a 21 h. Actividades: recorrido guiado por la planta baja, danzas tradicionales, degustación de snacks y café, y espacios para fotografías con títeres y vestimentas típicas. Ingreso con reserva previa.
- Italia (Residencia de la Embajada de Italia): Dirección: Av. del Libertador 2100, esquina Billinghurst. Horario: 18 a 22 h. Actividades: visitas guiadas para conocer el Palacio Alvear. Ingreso con reserva previa.
- Líbano: Dirección: Av. del Libertador 2354. Horario: 18 a 21 h. Actividades: visitas guiadas por la Embajada del Líbano, acompañadas de una propuesta cultural con la participación del pianista Gustavo Llomplat y una presentación de danza tradicional dabke a cargo de Rimah. Ingreso con reserva previa.
- Malasia: Dirección: Villanueva 1040. Horario: dos sesiones, de 18:00 a 20:00 h y de 20:00 a 22:00 h. Actividades: presentación sobre Malasia, exhibición de juegos tradicionales e instrumentos musicales típicos, demostraciones en vivo de la preparación de roti canai y teh tarik, variedad de propuestas gastronómicas y recorridos por la Embajada. Ingreso con reserva previa.
- Pakistán: Dirección: Olleros 2143. Horario: 19 a 22 h. Actividades: proyección audiovisual sobre el turismo en Pakistán, recorridos por la sede, exhibición de artesanías, textiles, vestimentas, accesorios y productos de exportación, además de música y gastronomía. Ingreso con reserva previa.
- Panamá: Dirección: Av. Santa Fe 1461. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorridos por la sede, danzas tradicionales, propuestas gastronómicas y exposición fotográfica. Ingreso con reserva previa.
- Paraguay: Dirección: Av. General Las Heras 2545. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorrido por la historia de la sede y su vínculo con Argentina y Recoleta; visita a tres salas con un pasaporte ficticio para coleccionar sellos; paseo por el jardín, gastronomía, bebidas y música de arpa. Ingreso con reserva previa.
- Portugal (Residencia de la Embajada de Portugal): Dirección: Av. Ortiz de Ocampo 2831. Horario: 18 a 22 h. Actividades: visitas guiadas para conocer la historia y la cultura portuguesa, música tradicional en vivo, degustaciones y exposición de vajilla. Ingreso con reserva previa.
- República Dominicana: Dirección: Av. Santa Fe 911, 6.º B. Horario: 18 a 21 h. Actividades: propuestas culturales y gastronómicas, exhibición de vestimentas típicas y trajes de carnaval, degustaciones, productos dominicanos, música en vivo y contenidos sobre turismo y cultura. Ingreso con reserva previa.
- Serbia: Dirección: Montevideo 696. Horario: 18 a 21 h. Actividades: recorrido guiado, exhibición sobre Nikola Tesla, patrimonio arqueológico e histórico, trajes tradicionales, degustaciones y proyecciones audiovisuales. Ingreso con reserva previa.
- Turquía (Centro Cultural Yunus Emre): Dirección: 3 de Febrero 1365. Horario: 18 a 22 h. Actividades: propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para conocer la cultura turca. Ingreso con reserva previa.
- Uruguay (Residencia de la República Oriental del Uruguay): Dirección: Av. Figueroa Alcorta 3300. Horario: 18 a 21:30 h. Actividades: visita guiada por la planta baja y el primer piso de la residencia, junto a un show musical con los clásicos de la murga uruguaya interpretado por "La Cantora". Ingreso con reserva previa.