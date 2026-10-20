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Este sábado vuelve La Noche de las Embajadas: con entrada libre y gratuita

Este sábado 24 de octubre llega La Noche de las Embajadas, en la que se podrá recorrer por dentro las representaciones diplomáticas de más de 20 países.

20 de octubre, 2026 | 15.38
La Noche de las Embajadas

Este 24 de octubre llega La Noche de las Embajadas a la Ciudad de Buenos Aires. Durante una noche, las embajadas, residencias y espacios culturales de más de 20 países abrirán sus puertas para que el público las puede recorrer y conocer por dentro.

De 18 a 22 horas, quienes se acerquen van a poder disfrutar de recorridos guiados para conocer los distintos edificios diplomáticos, con música en vivo, actividades para toda la familia y propuestas gastronómicas que permitirán acercarse a las tradiciones de cada país. Se trata de una experiencia única para descubrir la historia, patrimonio e identidad de diferentes naciones, con entrada libre y gratuita.

La Noche de las Embajadas será este sábado 24 de octubre.

Qué embajadas participan y qué actividades habrá

  • Argelia: Dirección: Montevideo 1889. Horario: 18 a 22 h. Actividades: visita guiada, proyección audiovisual y degustación. Ingreso con reserva previa.
  • Bolivia: Dirección: Av. Corrientes 545, piso 2. Horario: 18 a 22 h. Actividades: degustaciones gastronómicas, muestras de danzas, exposición de trajes folclóricos y exposición de fotos. Ingreso con reserva previa.
  • Chile: Dirección: Tagle 2762. Horario: 18 a 21 h. Actividades: recepción en el hall de la Embajada y presentación de la historia del edificio; visita guiada por los comedores y salones protocolares, con una introducción a las obras de arte; recorrido por el Salón Rojo y la terraza, con vista panorámica a la Plaza Chile; y visita al Centro Cultural MATTA (CCMATTA), con ingreso por la Plaza Chile. Ingreso con reserva previa.
  • Colombia: Dirección: Carlos Pellegrini 1363, piso 3. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorridos guiados para conocer la Embajada y la historia de las relaciones entre Colombia y Argentina, material audiovisual y exhibiciones históricas. Ingreso con reserva previa.
  • República Democrática del Congo: Dirección: Olleros 2067. Horario: 18 a 22 h. Actividades: exposición de vestimenta cultural, proyección audiovisual sobre el país y degustación gastronómica. Ingreso con reserva previa.
  • Costa Rica: Dirección: Av. Córdoba 612, 1.º A. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorrido por la Embajada. Ingreso con reserva previa.
  • El Salvador: Dirección: Av. Santa Fe 1385, piso 1. Horario: 18 a 20 h. Actividades: recorridos por la sede, degustación de café, música, coro, danzas tradicionales, taller de cocina y pintura de bolsas de tela. Ingreso con reserva previa.
  • España (Residencia de la Embajada de España): Dirección: Av. del Libertador 2075. Horario: 18 a 20 h. Actividades: visitas guiadas para conocer la residencia. Ingreso con reserva previa.
  • Estados Unidos (Instituto Cultural Argentino Norteamericano - ICANA): Dirección: Maipú 672. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorrido por la biblioteca del Lincoln Center, exposición sobre los Padres Fundadores de Estados Unidos y una trivia interactiva sobre los 250 años de la independencia estadounidense. Ingreso con reserva previa.
  • Guatemala: Dirección: Paraguay 610, piso 5 A. Horario: 18 a 22 h. Actividades: música folclórica, espacios para fotografías, exhibiciones, charlas sobre Guatemala y su Embajada, degustaciones de café y productos típicos, y souvenirs. Ingreso con reserva previa.
  • Honduras: Dirección: Av. Santa Fe 936. Horario: 18 a 20 h. Actividades: exhibición cultural, material audiovisual e impreso y recorrido guiado (también se evalúa incorporar una degustación gastronómica). Ingreso con reserva previa.
  • Indonesia: Dirección: Mariscal Ramón Castilla 2901. Horario: 18 a 21 h. Actividades: recorrido guiado por la planta baja, danzas tradicionales, degustación de snacks y café, y espacios para fotografías con títeres y vestimentas típicas. Ingreso con reserva previa.
  • Italia (Residencia de la Embajada de Italia): Dirección: Av. del Libertador 2100, esquina Billinghurst. Horario: 18 a 22 h. Actividades: visitas guiadas para conocer el Palacio Alvear. Ingreso con reserva previa.
  • Líbano: Dirección: Av. del Libertador 2354. Horario: 18 a 21 h. Actividades: visitas guiadas por la Embajada del Líbano, acompañadas de una propuesta cultural con la participación del pianista Gustavo Llomplat y una presentación de danza tradicional dabke a cargo de Rimah. Ingreso con reserva previa.
  • Malasia: Dirección: Villanueva 1040. Horario: dos sesiones, de 18:00 a 20:00 h y de 20:00 a 22:00 h. Actividades: presentación sobre Malasia, exhibición de juegos tradicionales e instrumentos musicales típicos, demostraciones en vivo de la preparación de roti canai y teh tarik, variedad de propuestas gastronómicas y recorridos por la Embajada. Ingreso con reserva previa.
  • Pakistán: Dirección: Olleros 2143. Horario: 19 a 22 h. Actividades: proyección audiovisual sobre el turismo en Pakistán, recorridos por la sede, exhibición de artesanías, textiles, vestimentas, accesorios y productos de exportación, además de música y gastronomía. Ingreso con reserva previa.
  • Panamá: Dirección: Av. Santa Fe 1461. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorridos por la sede, danzas tradicionales, propuestas gastronómicas y exposición fotográfica. Ingreso con reserva previa.

MÁS INFO

  • Paraguay: Dirección: Av. General Las Heras 2545. Horario: 18 a 22 h. Actividades: recorrido por la historia de la sede y su vínculo con Argentina y Recoleta; visita a tres salas con un pasaporte ficticio para coleccionar sellos; paseo por el jardín, gastronomía, bebidas y música de arpa. Ingreso con reserva previa.
  • Portugal (Residencia de la Embajada de Portugal): Dirección: Av. Ortiz de Ocampo 2831. Horario: 18 a 22 h. Actividades: visitas guiadas para conocer la historia y la cultura portuguesa, música tradicional en vivo, degustaciones y exposición de vajilla. Ingreso con reserva previa.
  • República Dominicana: Dirección: Av. Santa Fe 911, 6.º B. Horario: 18 a 21 h. Actividades: propuestas culturales y gastronómicas, exhibición de vestimentas típicas y trajes de carnaval, degustaciones, productos dominicanos, música en vivo y contenidos sobre turismo y cultura. Ingreso con reserva previa.
  • Serbia: Dirección: Montevideo 696. Horario: 18 a 21 h. Actividades: recorrido guiado, exhibición sobre Nikola Tesla, patrimonio arqueológico e histórico, trajes tradicionales, degustaciones y proyecciones audiovisuales. Ingreso con reserva previa.
  • Turquía (Centro Cultural Yunus Emre): Dirección: 3 de Febrero 1365. Horario: 18 a 22 h. Actividades: propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades para conocer la cultura turca. Ingreso con reserva previa.
  • Uruguay (Residencia de la República Oriental del Uruguay): Dirección: Av. Figueroa Alcorta 3300. Horario: 18 a 21:30 h. Actividades: visita guiada por la planta baja y el primer piso de la residencia, junto a un show musical con los clásicos de la murga uruguaya interpretado por "La Cantora". Ingreso con reserva previa.
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