Trabajar en España durante el invierno europeo: el pintoresco pueblo de montaña que abrió 25 puestos

Un pueblo de montaña en el sur de España abrió una convocatoria laboral para la próxima temporada de invierno europeo. Sierra Nevada, uno de los principales destinos de nieve del país, incorporará a su bolsa de empleo a personas interesadas en cubrir distintos puestos durante la temporada 2026/2027.

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La convocatoria fue lanzada por Cetursa Sierra Nevada y contempla 25 perfiles diferentes, desde trabajos vinculados directamente con las pistas y los remontes hasta puestos de administración, mantenimiento, atención al público, aparcamientos y hostelería. El plazo para presentar la candidatura termina el 11 de octubre de 2026. De todas formas, no se trata de una contratación inmediata para todos los puestos, sino que quienes superen el proceso pasarán a formar parte de una bolsa desde la que Cetursa cubrirá las necesidades temporales que surjan durante la temporada.

Cetursa Sierra Nevada abrió convocatoria para la temporada invierno 2026/2027 en España.

Cuáles son los 25 puestos para trabajar en Sierra Nevada

Entre los perfiles que buscan se encuentra el de Peón/a de Explotación de Remontes, Peón/a de Pistas, Peón/a de Máquinas Pisa Pistas, Peón/a de Nieve Producida, Peón/a de Mantenimiento General y Peón/a de Mantenimiento de Remontes.

La convocatoria también incluye puestos que no están directamente relacionados con las pistas, como Auxiliar Administrativo/a de Administración General, Peón/a de Sistemas Informáticos, Peón/a de Centro de Atención al Usuario, Peón/a de Control de Accesos y Peón/a de Medio Ambiente y Reciclaje.

En el área de aparcamientos se buscan Auxiliares de Parking y Oficiales de 2ª de Parking. A su vez, el sector de hostelería y alojamiento reúne perfiles como Cocinero/a, Camarero/a, Ayudante de Sector, Técnico/a de Mantenimiento, Camarero/a de Pisos, Recepcionista y Conserje/a de noche.

Cada puesto tiene requisitos, funciones y méritos específicos, por lo que es necesario revisar la ficha correspondiente antes de presentar la candidatura. La experiencia, la formación y las titulaciones requeridas pueden variar según el perfil. Por su parte, la inscripción se realiza exclusivamente de manera online a través de la web oficial de Cetursa. Quienes quieran postularse a diferentes puestos deberán presentar una solicitud independiente para cada uno.

Entre la documentación solicitada figuran el DNI, NIE o pasaporte, el currículum y la acreditación de la titulación exigida. Según el puesto, también puede ser necesario presentar documentación que demuestre experiencia y otros méritos, como vida laboral, certificados de empresa, cursos o idiomas. El plazo para anotarse termina el 11 de octubre de 2026.