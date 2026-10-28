Termas y naturaleza a menos de 300 kilómetros de CABA: el pueblo bonaerense con más de 160 años perfecto para una escapada.

Tapalqué, uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires que invita a combinar historia, naturaleza y gastronomía local, se prepara para celebrar sus 163 años con una fiesta que reunirá a vecinos y visitantes del 6 al 8 de noviembre. Los festejos comenzarán el viernes 6 a las 18, con música en vivo, y continuarán durante el fin de semana con un desfile criollo, propuestas culturales, artistas locales, feria de artesanos y emprendedores, y el tradicional asado.

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La celebración también será una oportunidad para disfrutar de Termas Tapalqué, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad, que aprovechará la ocasión para dar comienzo a su temporada más intensa.

Termas y naturaleza a menos de 300 kilómetros de CABA: el pueblo bonaerense con más de 160 años perfecto para una escapada.

Ubicado a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el pueblo ofrece alternativas para disfrutar al aire libre, recorrer sus espacios históricos y descubrir los sabores regionales, entre los que se destaca la famosa Torta Negra de Tapalqué. A orillas del arroyo que lleva su nombre, la localidad combina el paisaje de la pampa bonaerense con una historia marcada por las disputas territoriales y los cambios políticos que atravesaron la región durante el siglo XIX.

Tapalqué celebra su aniversario con música, desfile criollo y feria de emprendedores

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre a las 18 con las presentaciones de Isabella Grosso, Tomás y Manuel Lernardo, Kuspide y el Ensamble del Conservatorio Municipal. El sábado 7, la jornada comenzará a las 10 con el acto protocolar y el desfile institucional, mientras que desde las 15.30 habrá talleres de circo y murga, además de presentaciones de los grupos de danza del Conservatorio Municipal.

A las 17 será el turno del Desfile Criollo, organizado por La Yerrita, que dará paso a la Fiesta del Cantón. El escenario recibirá a Escencia Nativa, Dúo Bonafini Solís, Di Aders, Carli Matos, Jóvenes Musiqueros y Sin Límites, en una jornada que combinará música y tradición. Los festejos concluirán el domingo con las presentaciones de Kelo DJ, Humberto Pallero & 4 de Copas, Milagro e Iván Emiliano.

Durante el fin de semana también habrá una feria de artesanos y emprendedores con productos regionales, además de puestos donde se podrá disfrutar del tradicional asado. La propuesta invita a compartir la celebración en las calles y a conocer parte de la identidad cultural de la localidad a través de sus artistas, sus instituciones y sus costumbres.

El aniversario también permite acercarse a la historia de Tapalqué, cuyo nombre se vincula con la expresión mapuche “agua con totoras”. Aunque ya se hablaba de la localidad en 1806, en 1831 Juan Manuel de Rosas estableció el llamado cantón Tapalqué Viejo, un asentamiento que marcaba el límite al que llegaba el dominio criollo en una época de conflictos en la frontera con los pueblos originarios. La fundación definitiva se produjo el 7 de noviembre de 1863, mientras que su registro en la Ley Provincial se realizó el 19 de julio de 1865.

Para conocer ese pasado, una de las alternativas es visitar el Museo Municipal, que cuenta con salas dedicadas a distintos aspectos de la historia local. La Sala Pueblos Originarios pone en valor la cultura y las formas de vida de quienes habitaron la región; la Sala del Cantón Tapalqué recrea el primer asentamiento mediante un recurso de realidad virtual, y la Sala del Gaucho y las Tradiciones recorre la evolución de esta figura central de la identidad local.

Termas Tapalqué: una propuesta para completar la escapada

Además de los festejos por el aniversario, una visita a Tapalqué ofrece la posibilidad de disfrutar de sus espacios verdes, sus arroyos y las actividades vinculadas con la naturaleza. La primavera es una época propicia para recorrer los pueblos bonaerenses, aprovechar los días al aire libre, observar aves y conocer la gastronomía regional, en un entorno que invita a bajar el ritmo y compartir tiempo fuera de la ciudad.

Entre los principales atractivos se encuentran las Termas Tapalqué, ubicadas a unos 280 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de uno de los complejos termales más nuevos de la provincia, emplazado en un predio arbolado de 17 hectáreas en las afueras de la localidad. En su primera etapa de desarrollo, el espacio cuenta con piscinas cubiertas y una Plaza de Aguas con locales comerciales y gastronómicos.

El complejo dispone de un equipo de asistentes que orienta a los visitantes sobre las características de las aguas, las condiciones para tomar los baños y las actividades disponibles, entre ellas masajes y terapias. También cuenta con personal de enfermería de manera permanente para responder consultas.

Termas Tapalqué abre de jueves a domingo durante todo el año y puede convertirse en una alternativa para descansar, disfrutar de las instalaciones y complementar el recorrido por la localidad. Para ingresar es necesario realizar una reserva previa, debido a que el cupo está limitado a 600 personas por día.