Inició el juicio por el femicidio de Cecilia y habló su mamá: "No me dejaron nada, mi hija era puro hollín"

Este martes comenzó el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer desaparecida en Chaco y vista por última vez el 2 de junio de 2023. Ingresó a la casa de sus suegros junto a su marido, en la ciudad de Resistencia, y nunca se la vio salir. Según la causa, lo hizo ya sin vida: la envolvieron en una frazada y las trasladaron en camioneta hasta la chanchería del clan Sena, donde su cuerpo habría sido calcinado.

A casi dos años y medio del brutal crimen, la madre de Cecilia, Gloria Romero, brindó declaraciones a los medios y confirmó que será la primera testigo del juicio por el asesinato de su hija. La mujer, que ahora reside en el sur del país, regresó a Chaco para ser testigo del juicio y en dialogo con Infobae, detalló cómo fue la última vez que vio a su hija: "Me vino a despedir y estaba estrenando un buzo de color rosa. Cuando la fui a saludar, metí la mano por debajo del buzo para ver cómo era la tela... Me gustaba la felpita adentro. ‘Pa’ mí’, le dije. Éramos de jugar y muy compinches. ‘Te voy a regalar uno igual’, me contestó. Todavía puedo sentirle el perfume".

De ese recuerdo, a fines de mayo del 2023, a Gloria sólo le quedó un pedazo de tela quemada el cual tuvo que reconocer cuando encontraron los restos de su hija. Acerca del tema, Romero dijo: "No me dejaron nada de mi hija, todo estaba quemado, todo estaba destruido: era puro hollín. Lo único que me quedó fue un mechón de su cabello, cuando se lo cortó de adolescente. El por qué y el cómo la mataron no lo sé. Si fue rápido, si la torturaron, no sé lo que le hicieron ni de qué forma".

"Estoy como se puede, he llorado toda la semana... Es revivir todo de nuevo en carne viva", comentó la madre de Cecilia al hablar sobre su salud emocional.

El cambio de provincia de Gloria y el juicio que se aproxima

Acerca de su partida de la provincia de Chaco, la mujer explicó: "En realidad volví el año pasado, pero estuve solo tres días. Vine para vender mi casa. Me llevó 30 años pagarla y la terminé rematando en 70 cuotas. Rematé todo: muebles, electrodomésticos, aire acondicionado y me fui con una mochila".

Al mismo tiempo, Gloria se explayó sobre su decisión de llevarse a su hija Angela de Chaco. "Hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela", manifestó.

Romero participará en el juicio en calidad de querellante y durante el mismo, será representada por el abogado Gustavo Briend. De los 53 testigos previstos para el juicio, ella va a ser la primera en declarar una vez que se seleccionen los 12 miembros que integrarán el jurado popular. Por su parte, Angela quedó eximida de declarar.

"Nervios no tengo. Es ir a contar lo que viví y presencié. Lo que sí pedí es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estén presentes. La realidad es que no los conozco. Nunca les vi la cara y no pienso hacerlo ahora porque me va a reventar la psiquis", agregó Gloria.

Cabe destacar que, a pesar de las mudanzas, Gloria y Angela siguen con custodia, ya que Romero afirma que los Sena dijeron que si les daban perpetua, se iban a encargar de su otra hija.