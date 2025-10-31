El fiscal detalló el plan del clan Sena para el femicidio de Cecilia: "Matarla y hacerla desaparecer"

Este viernes, en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida en Chaco durante inicios del mes de junio de 2023, y que tiene como principales acusados al apodado clan Sena compuesto por César Sena, pareja de la víctima; su padre Emerenciano Sena; y su madre Marcela Acuña.

El debate oral inició a la 10 de la mañana con la presencia de la jueza técnica, Dolly Fernández junto a un total de 12 jurados populares y 8 suplentes dispuestos a escuchar a las partes.

Tras la presentación, inició el alegato del fiscal de la causa, Martín Bogado, en el que apuntó directamente contra la familia Sena por la desaparición y posterior asesinato de Cecilia, cuyo caso conmocionó a todo Chaco. El letrado sostuvo que la joven de 28 años "tuvo la desgracia de cruzarse con personas violentas, que la despreciaron y la engañaron".

Bogado también señaló que cuando "ya no pudieron controlar a Cecilia decidieron quitarla del medio". Y siguió: "La mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes".

Seguidamente, el representante del Ministerio Público Fiscal pasó a detallar el plan criminal del clan Sena para matar a Strzyzowski. Señaló que los padres de César no la querían en la familia porque "no era como ellos" y que por eso, su único objetivo era asesinarla. "Querían matarla, hacerla desaparecer. Cecilia se defendió, luchó por su vida hasta el final", manifestó.

El fiscal afirmó que luego de asesinar a la joven, César Sena acudió a la casa de sus padres, Emerenciano y Marcela y luego de unas horas, "se pusieron de acuerdo para hacer desaparecer el cuerpo".

Por su parte, Gustavo Briend, abogado de la familia de Cecilia, también apuntó contra el clan Sena y pidió justicia por la joven.

La declaración de la madre de Cecilia Strzyzowski

Gloria Romero y Mercedes Valois Flores, madre y abuela de Cecilia Strzyzowski se encuentran en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia para declarar en el juicio por el femicidio de su hija y nieta respectivamente.

Las mujeres, que se acercaron al lugar con custodia personal, solicitaron a la autoridades judiciales que al declarar no estuvieran presentes Emerenciano, César Sena y Marcela Acuña por "miedo a represalias", debido a que ya han recibido amenazas por parte de la familia acusada.

Antes de ingresar al recinto donde declarará, Gloria Romero dijo ante la prensa, según Infobae: "Nervios no tengo. Es ir a contar lo que viví y presencié. Lo que sí pedí es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estén presentes. La realidad es que no los conozco. Nunca les vi la cara y no pienso hacerlo ahora porque me va a reventar la psiquis”.

Romero también recordó a su hija, a quien dijo verla, por última vez, el 31 de mayo de 2023. "No me dejaron nada de mi hija, todo estaba quemado, todo estaba destruido. Lo único que me quedó fue un mechón de su cabello, cuando se lo cortó de adolescente", concluyó.