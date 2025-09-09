Discutieron en el aula y lo apuñaló con una tijera en el pecho: el caso de la adolescente que atacó a otro compañero

Este lunes tuvo lugar un escalofriante ataque en un colegio secundario en San Fernando del Valle de Catamarca. Una adolescente de 15 años apuñaló con una tijera a un compañero de 16 dentro de la Escuela N° 89 del barrio 920 Viviendas.

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas cuando aún los alumnos y alumnas del establecimiento se encontraban tomando clases.

Cómo ocurrió el ataque de una adolescente de 15 años a un compañero en Catamarca

Los testigos del hecho indicaron que la agresora le clavó una tijera en el pecho y le atravesó la caja torácica. De inmediato, los otros estudiantes alertaron a las autoridades del colegio y la vicedirectora llamó al SAME para que enviaran rápidamente una ambulancia a la institución.

Las lesiones que tenía el chico eran de tal gravedad, que los médicos decidieron llevarlo al Hospital San Juan Bautista, donde se le realizó una operación para frenar la hemorragia que la herida le había provocado. Si bien ya se encuentra en su casa y fuera de peligro, Anabel, su madre, expresó su preocupación por el ataque que sufrió su hijo.

"Esta chica le sacó la tijera a otra compañera y se la clavó en el pecho a mi hijo. Ella le dijo a la vicedirectora que ella estaba jugando con otro compañero y que mi hijo se metió y fue ahí que lo hirió, pero eso no es así. Apuñaló a mi hijo y casi le cuesta la vida", sostuvo la mujer.

La madre también aseguró que "no comprende cómo aún la chica sigue asistiendo al colegio" y no hubo una suspensión o medida de parte de la escuela para con ella. "No la suspendieron y a mí hijo lo tuvieron que operar y ahora está en cama recuperándose y no es justo", siguió.

Cómo sigue la causa

La ley indica que la estudiante de 16 años es inimputable y no se le puede asignar cargos en su contra. Sin embargo, la Fiscalía Penal Juvenil de Catamarca, a cargo de Guillermo Narváez, se encuentra interviniendo en el caso.