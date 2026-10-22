La Policía de Corrientes confirmó que hallaron pertenencias de Nanci Godoy en la casa de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por la desaparición de la maestra rural en el paraje El Malezal, departamento Esquina.
El allanamiento se realizó este miércoles en la vivienda de Leguizamón ubicada en la localidad correntina de Sauce, donde secuestraron elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde que inició la investigación, confirmó la agencia Noticias Argentinas.
Los objetos incautados serían una ojota y una campera, que serán incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy.
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¿Por qué está detenida Rosa Godoy?
Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron detenidos tras la declaración de urgencia que dieron ante la Justicia, y se sumaron al peón Ernesto Ezequiel Bordón.
Las detenciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González ante las presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.
En las últimas horas trascendió que Zarza, quien sería capataz en la escuela rural, podría quedar detenido, pero aún se aguarda confirmación oficial.
La investigación sigue en marcha y se esperan precisiones de la Fiscalía sobre los elementos secuestrados y la situación procesal de los involucrados por la desaparición de Nanci.
Quién es quién en el caso Nanci Godoy
La reconstrucción de los últimos días de la docente involucra a familiares y personas de la zona que participaban de sus traslados hasta la escuela.
- Adán y Sebastián: son los hijos de la docente. Adán realizó la denuncia formal, mientras que Sebastián mantuvo el último contacto conocido con su madre y reclamó que se profundice la investigación.
- Nidia y Alejandra Obertello: son sus nueras. Ambas expresaron preocupación por la desaparición y cuestionaron distintos aspectos de la investigación. Alejandra sostuvo que Godoy podría haber sido engañada para salir del establecimiento.
- Lourdes: es la dueña de la estancia El Curupí, desde donde organizaban parte del traslado de la docente hacia la escuela rural.
- Rosa Leguizamón: es una puestera de la zona que participaba del recorrido a caballo y se comunicó con la familia cuando advirtieron que Godoy no estaba en el establecimiento.
- Joaquín Leguizamón: es hermano de Rosa y fue investigado en el marco de la causa. Estuvo demorado y recuperó la libertad. Su entorno denunció presuntas agresiones policiales durante un procedimiento, una acusación que deberá tramitarse por las vías correspondientes.
- Ezequiel Bordón: es un puestero de la estancia que quedó detenido en la causa por indicios de la posible comisión de un ilícito.