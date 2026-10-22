La Policía de Corrientes confirmó que hallaron pertenencias de Nanci Godoy en la casa de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por la desaparición de la maestra rural en el paraje El Malezal, departamento Esquina.

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El allanamiento se realizó este miércoles en la vivienda de Leguizamón ubicada en la localidad correntina de Sauce, donde secuestraron elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde que inició la investigación, confirmó la agencia Noticias Argentinas.

Los objetos incautados serían una ojota y una campera, que serán incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes para determinar su vinculación con la desaparición de Godoy.

¿Por qué está detenida Rosa Godoy?

Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron detenidos tras la declaración de urgencia que dieron ante la Justicia, y se sumaron al peón Ernesto Ezequiel Bordón.

Las detenciones fueron ordenadas por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González ante las presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.

En las últimas horas trascendió que Zarza, quien sería capataz en la escuela rural, podría quedar detenido, pero aún se aguarda confirmación oficial.

La investigación sigue en marcha y se esperan precisiones de la Fiscalía sobre los elementos secuestrados y la situación procesal de los involucrados por la desaparición de Nanci.

Quién es quién en el caso Nanci Godoy

La reconstrucción de los últimos días de la docente involucra a familiares y personas de la zona que participaban de sus traslados hasta la escuela.