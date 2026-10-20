El caso de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida en Esquina, provincia de Corrientes, sumó un dato clave en las últimas horas y tiene que ver con el último mensaje que la mujer envió a uno de sus hijos.

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Mientras la policía mantiene los rastrillajes en terrenos rurales de difícil acceso, la familia insiste en que la investigación está llena de irregularidades y reclama justicia.

El último contacto de la docente con su familia

Nanci fue vista por última vez el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa a las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal. El último contacto con su familia fue al día siguiente, a las 20.45, a través de un mensaje de WhatsApp dirigido a su hijo menor, Sebastián.

“Me mandó un mensaje como siempre, para que sepa que estaba bien”, relató el joven. “Me puso ‘Hola, bien. Allá’. Siempre me respondía cortito. Después me puso ‘¿cómo estás’? y yo le respondí una hora después, pero ya no le llegó el mensaje”, agregó.

El testimonio del hijo menor: “Estamos luchando solos contra todos”

Sebastián contó a la prensa que la angustia crece con el paso de los días y la falta de información. “No tenemos noticias todavía. El fiscal dijo que iba a venir al campamento y todavía no llegó. Están jugando con la angustia y los sentimientos de los hijos y de la familia, es una vergüenza”, expresó.

El joven recordó que, durante el primer día de búsqueda, la familia se acercó a la escuela pero no les permitieron ingresar. “Vi un jean, un saquito y un equipo de mate de ella por la ventana. No estaba la bolsa transparente que había llevado”, detalló.

Para Sebastián, es imposible que su madre se haya ido por sus propios medios. “Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar con caballos. Puede ser que la hayan apurado, porque jamás se va a olvidar su ropa. Nos hicieron creer que se fue sola, pero ella no toma, no fuma, es una mujer cristiana, trabajadora, luchadora” , sostuvo.

Sospechas, reclamos y el pedido de justicia

La familia sostiene que alguien pudo haber engañado a Nanci para sacarla de la escuela. Sebastián mencionó que su madre tenía contacto con un matrimonio que le prestaba los caballos para movilizarse y con sus peones, ya que hacía menos de tres meses que había asumido el cargo. “Yo era el que tenía más diálogo con ella. Tenía confianza con los dueños de la estancia porque necesitaba que le prestaran los caballos o la guiaran”, explicó.

“Todavía no nos dijeron nada de la búsqueda, quiénes son los detenidos, qué encontraron, nada. Acá hay mucha corrupción, mucha plata de por medio. Estamos luchando solos contra todos. Me hace acordar mucho al caso Loan. Es como David contra Goliat: el dinero y el poder contra una trabajadora sencilla, que quería ganarse un mango más porque somos humildes y no nos alcanza”, sostuvo su hijo.

La nuera de Nanci también pidió justicia y criticó el accionar de las autoridades. “Buscan como si se hubiera perdido un perro. El fiscal no nos puso al tanto de la investigación. Necesitamos un buen abogado que no sea de acá. Algo le hicieron a Nanci y queremos saber qué”, afirmó.

El estado de la búsqueda

Mientras tanto, la policía de Corrientes mantiene los rastrillajes en la zona rural de Esquina, con dos peones detenidos en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Javier Gustavo Mosquera. Los operativos se concentran en terrenos de difícil acceso, en busca de pistas que permitan dar con el paradero de la docente.

Mientras tanto, la familia continúa esperando respuestas y reclama que las autoridades aceleren las medidas para encontrar a Nanci.