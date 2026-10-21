A 14 días de la desaparición de la docente rural Nanci Godoy y después de una tarde cargada de tensión por declaraciones en la Fiscalía de la localidad correntina de Esquina, los fiscales Javier Mosquera y Andrea González pidieron la detención de Rosa Leguizamón y su marido Nahuel Rojas acusados de encubrimiento agravado.

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Según fuentes cercanas a la investigación, los dos nuevos detenidos vivían cerca de la escuela y desde que la docente había llegado a trabajar allí mantenían un contacto casi diario, al punto que los primeros días de trabajo después de asumir, Nanci se quedaba a dormir en la casa de Rosa porque la escuela estaba en muy malas condiciones, un detalle que quedó registrado en las actas que escribió de puño y letra la docente rural desaparecida.

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Tal como reconstruyeron los investigadores, Rosa y Nahuel fueron quienes trasladaron a caballo a Nanci el 6 de octubre cuando llegó a la estancia El Curupí, donde era la primera escala de la maestra rural rumbo a la semana de trabajo. Antes de emprender esa etapa del recorrido, la mujer le envió un mensaje a un familiar avisando dónde estaba y ese audio fue incorporado al expediente ya que establece un punto donde la víctima llegó y esperaba encontrarse con los ahora detenidos.

Además, la investigación suma como indicios que fue Rosa quien buscó contactar a familiares de Nanci diciendo estar preocupados porque no la veían y luego, envió a Nahuel a la escuela donde filmaron la apertura de los postigos de la ventana para demostrar que la maestra no estaba en el lugar. Esa secuencia fue grabada por Joaquín Leguizamón, el hermano de Rosa, que estuvo esos días en el campo y fue señalado por los hijos de Nanci como “un hombre con antecedentes”.

Leguizamón, que también es peón en la estancia donde está la escuela, estuvo aprehendido durante el fin de semana y cuando recuperó su libertad se fue del campo y se alejó de la zona de Esquina. Allí le envió mensajes a Rosa que la misma mujer repartió a los medios donde aseguraba haber sido víctima de torturas por parte de la policía para decir que había pasado y que tenía miedo de lo que podían hacerle. Incluso, el hombre decía en sus audios que lo habían atado y arrastrado para que contara la verdad.

Esas mismas denuncias repitió otro peón de la estancia, Ernesto Ezequiel Bordón, quien fue el primer detenido y declaró que a la maestra la habían “asesinado y tirado a un bañado cercano a la escuela” pero dijo que “lo había hecho otro peón” del campo. Luego, dijo que era “todo una mentira” y que había inventado esa historia “porque la policía lo torturó” y eso se documentó en una denuncia que hizo Norberto Fernández Codazzi, su abogado, ante la fiscalía. Pese a la acusación, el peón sigue detenido en la Alcaidía de la Comisaría Primera de Esquina.

Después de esa primera detención y previo a las capturas recientes, la Justicia peritó ropas y cuchillos con manchas que habían secuestrado durante los operativos y allanamientos. Finalmente, durante la tarde de este martes, confirmaron que las manchas no eran de sangre humana por lo que descartaron, en principio, esos elementos de prueba.

Sin embargo, después de las detenciones de la noche, no se descarta que los operativos del miércoles empiecen con nuevos allanamientos a la casa y los puestos que solían frecuentar Rosa y Nahuel, los nuevos sospechosos. Según fuentes policiales, otro detalle que no pasa por alto es que Rosa Leguizamón aseguró haber visto a Nanci el viernes y que le prestó un cargador de celular, pero ese cargador fue encontrado en la casa y la maestra dejó de recibir y responder mensajes dos días antes de ese supuesto encuentro.

Ahora, la investigación avanza con hipótesis trágicas que tienen como principal sospecha un ataque sexual y por otro lado una posible venganza. Mientras tanto y tras las denuncias de apremios ilegales, la Justicia ordenó la incorporación de personal federal para avanzar con los operativos: personal de Gendarmería se sumará a los rastrillajes en la primera etapa y nos descartan sumar personal de otras fuerzas, ya que posiblemente deberán trabajar en lagunas y bañados, algunos con hasta 2 metros de profundidad.

Al mismo tiempo que incorporaron más efectivos, la familia de Nanci fue aceptada como querellante en la causa, lo que les permitirá aportar pruebas y buscar respuestas para saber qué pasó con la maestra desaparecida.