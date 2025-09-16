Giro en el caso Lian: el nuevo abogado que sigue tres hipótesis clave para esclarecer qué pasó con el nene

Lian Gael Flores Soraide fue visto por última vez el 22 de febrero en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud. Debido a la poca información con la que cuenta el caso hasta el momento y por diversas cuestiones relacionadas a la funcionalidad de los abogados que llevaban la causa hasta el momento, su padre Elías Flores decidió reemplazar a su anterior representante para que sea otro quien continúe con el patrocinio legal.

Quien se hará cargo de la querella de ahora en adelante será Rodrigo Tripolone, quien será el nuevo letrado encargado de representar a la familia de Lian en la causa por su desaparición.

A pesar de que distintos medios afirmaron que Tripolone se incorporaría al equipo legal compuesto por Darío Baggini y Florencia Giuzzio, el abogado confirmó a El Destape que esto no será así. "En todas las notas ponen que me sumo a Baggini. Es como que él sigue teniendo acceso, cuando eso no es verdad", dijo al remarcar que sólo quedará él a cargo de la parte querellante.

A su vez, el nuevo jurista del caso dio detalles sobre el motivo de este cambio de representación legal: "No me interesa el protagonismo, pero entré porque él (Baggini) era funcional a otros y no a la familia. Por eso, ya no es más su abogado". Y agregó: "No lo conozco a él, pero la familia estaba enojaba porque hablaba con medios sobre teorías que Elías descalificaba; lo hacía por detrás de ellos... Como por ejemplo, que se lo habían comido los chanchos".

Las tres teorías sobre Lian que tiene el abogado

El caso de Lian se ha caracterizado -hasta el momento- por la poca información que se posee para llevar a cabo la investigación. Desde no contar con imputados ni detenidos, hasta la reciente renuncia de la fiscal que llevaba adelante el caso.

Los diversos obstáculos que caracterizaron al proceso, ha llevado a que la investigación y la etapa de instrucción sea aún más lenta y a más de siete meses de su desaparición, no hay grandes novedades. Tanto el abogado como la Fiscalía sostienen que es fundamental que se siga un plan de acción.

Dadas las circunstancias del caso, existen tres hipótesis fundamentales según indicó el propio Rodrigo Tripolone en conversación con este portal. En primer lugar, que se lo llevaron y anotaron como hijo propio en Bolivia -o algún otro país limítrofe-, que hubo un auto (no la camioneta que consta en la causa) que estuvo ese día con varias personas dos veces ese mismo día o en último lugar, que hubo gente que se asentó en el pueblo en ese momento y se fueron al mismo tiempo.

El primer paso sería llevar a cabo la identificación, tanto de las personas sospechosas como del auto que mencionan. Tripolone asegura que ese es el plan que Elías Flores quiere llevar a cabo.

Recientemente, a través de un video publicado en sus redes sociales, el nuevo abogado de Elías solicitó a los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia que se comuniquen con él en el caso de tener algún dato certero respecto al paradero del menor. “Quiero pedir a mis compatriotas que se comuniquen con nosotros por si saben algo de mi hijo”, agregó el padre de Lian.