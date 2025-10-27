Estuvo preso siete años: Carrascosa demandará al Estado argentino por el crimen de María Marta García Belsunce

El 27 de octubre de 2002, María Marta García Belsunce fue asesinada en su casa del barrio privado Carmel, ubicado en Pilar. Carlos Carrascosa, esposo de García Belsunce, fue condenado y luego absuelto por el crimen. Por este motivo es que, a 23 años del crimen de su esposa, Carrascosa prepara un juicio contra el Estado argentino y la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con el medio Noticias Argentinas, Fernando Díaz Canto, abogado de Carlos Carrascosa, confirmó que llevarán a cabo una demanda contra el Estado argentino y la provincia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que “se los condene a reparar el daño que se le ha hecho con una condena errónea”.

Actualmente, Nicolás Pachelo cumple la pena máxima de prisión por ser autor de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego. Esta condena a prisión perpetua fue llevada a cabo 22 años después del homicidio de García Belsunce. Pachelo era un vecino de la víctima y su familia en el country "El Carmel".

El primer acusado por este delito fue Carrascosa, a quien se condenó en aquel entonces por el delito de homicidio agravado por el vínculo, motivo por el cual estuvo preso en el penal de Campana desde el año 2009 al 2015, para luego pasar a estar con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en un country de Escobar.

Sin embargo, en el año 2014, sus abogados lograron que se revise la condena, motivo por el cual se reabrió la causa y, finalmente, se logró descubrir la verdad detrás del atroz homicidio. Debido a esto, en el año 2016, se anuló la condena contra Carlos Carrascosa y se lo absolvió.

En vista de los años que pasó injustamente en prisión, el viudo determinó ir contra los responsables del juicio que dictó su condena. Mediante su abogado, Fernando Díaz Canto, Carrascosa dispuso una demanda contra el Estado Nacional y contra la provincia de Buenos Aires.

Al hablar al respecto del tema, el abogado de Carrascosa expresó: "Por el momento el monto de la reparación no está determinado". Al mismo tiempo, Diaz Canto agregó: "Carrascosa está muy bien, esperando que avance la demanda".

Las declaraciones de Carlos Carrascosa

En base al revuelo que generó la noticia de la demanda que llevaría a cabo Carrascosa contra el Estado, el ex agente de bolsa salió a dar declaraciones sobre la demanda en cuestión.

"Hay gente que me dice que con este juicio al Estado me estoy vengando. No, estoy, simplemente, haciendo lo correcto, que es rescatar lo que me sacaron. Ya me sacaron años de libertad, después me vaciaron económicamente. Por suerte, y esto es lo que más me interesa destacar el día de hoy, tengo amigos de calidad, no me puedo quejar", señaló Carrascosa en diálogo con Infobae.

Por último, al hablar sobre sus amigos, el hombre sostuvo: "Siempre fueron una fuerza implacable, que no me dejaban flaquear. Amigos de lujo que no estaban acostumbrados a estas cosas: a tratar con la Policía, con la Justicia... Y, sin embargo, tuve un apoyo incondicional. Nunca me faltó casa, nunca me faltó nada. Siempre tenía algún lugar al que ir, donde refugiarme, llorar, gritar o hacer lo que quisiera. Y ese creo que es el principal capital que tengo en este momento: los amigos".