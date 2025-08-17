De “perejil” a detenido: un acusado del caso Dalmasso está preso por homicidio

Gastón Zárate, el hombre que fue detenido en 2007 acusado de asesinar a Nora Dalmasso en Río Cuarto y que saltó a la fama como “el perejil”, fue detenido acusado de asesinar a golpes a un hombre durante una discusión después de un partido de fútbol al que, el ahora acusado, había ido junto a sus hijos de 15 y 17 años. La pelea fatal, según reconstruyeron los investigadores, fue a la salida del Complejo Deportivo El Águila, cuando varias personas empezaron a discutir y el ahora detenido fue hasta su auto, tomó un hierro de construcción y golpeó en la cabeza a un hombre llamado Rubén Acuña Ustarroz, de 37 años, que murió en el acto.

Fuentes policiales confirmaron que la detención fue ordenada por el fiscal Javier Di Santo, el mismo que en febrero del año 2007 había ordenado la detención de Zárate acusado del crimen de Nora Dalmasso, ya que lo consideraron sospechoso porque trabajaba como albañil en el country Villa Golf de Río Cuarto, y que luego lo desvinculó de la causa. En el medio se llevó adelante “la marcha del perejilazo”, donde cientos de vecinos reclamaron, con ramos de perejil en la mano, que el joven era inocente y sólo era una excusa del fiscal que no tenía cómo avanzar con la investigación. Finalmente, Gastón Zárate fue sobreseído en 2011 y declaró como testigo en el año 2022 en el juicio contra Marcelo Macarrón y acusó a la policía y a un abogado de armarle la causa en su contra.

Mientras tanto, el fiscal Javier Di Santo fue acusado junto a otros dos fiscales de mal desempeño de sus funciones y desde principios de 2025 se pidió un jury en su contra que hasta el momento no avanzó. Esa denuncia fue impulsada por la familia de Nora Dalmasso y está trabado porque en la Justicia de Córdoba hay alrededor de 20 pedidos de Jury contra jueces y fiscales y se llevan adelante según el turno de las denuncias. Es por esto que , pese a las desprolijidades de la investigación hace más de 18 años, Di Santo sigue siendo fiscal y ahora vuelve a cruzarse en el camino del “perejil” Zárate.

Ahora, el fiscal acusa al albañil de homicidio simple y lo mantiene detenido mientras toma declaraciones testimoniales y espera los resultados de la autopsia y otras pericias. Mientras tanto, fuentes judiciales aseguraron a El Destape que “este caso está prácticamente esclarecido” aunque no descartan que “teniendo en cuenta el escándalo pasado” pueda haber cambio en la investigación para correr al fiscal Di Santo y evitar cualquier polémica.