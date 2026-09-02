La casa de Barreda: qué pasó con la vivienda que quedó marcada por el horror.

El estreno de “Barreda”, la película de Amazon Prime Video dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, volvió a poner en primer plano uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina. Pero además de reconstruir el crimen ocurrido en La Plata en 1992, la producción reavivó el interés por la vivienda donde Ricardo Barreda asesinó a su esposa, sus dos hijas y su suegra.

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La propiedad está ubicada en calle 48, entre 11 y 12, en pleno barrio Tribunales de La Plata. Durante décadas permaneció cerrada y en avanzado estado de deterioro, convertida en una presencia incómoda dentro de la ciudad. Con el paso de los años, las paredes exteriores acumularon pintadas y grafitis, las ventanas fueron clausuradas y distintos objetos quedaron abandonados en el interior.

Con el paso de los años, las paredes exteriores acumularon pintadas y grafitis, las ventanas fueron clausuradas y distintos objetos quedaron abandonados en el interior.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar. El objetivo oficial dejó de ser conservar la propiedad como una simple escena del crimen y pasó a ser resignificar el inmueble como un espacio de memoria y prevención de las violencias por razones de género.

Qué pasó con la casa después de los asesinatos

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó con una escopeta a Gladys McDonald, su esposa; Elena Arreche, su suegra; y sus hijas Cecilia y Adriana, dentro de la vivienda familiar. El caso generó una enorme conmoción y durante años la figura del odontólogo ocupó el centro de la conversación pública.

Barreda fue condenado a prisión perpetua en 1995. Con el tiempo obtuvo distintos beneficios y recuperó la libertad en 2016. Murió en 2020, a los 83 años.

Con el paso de los años, las paredes exteriores acumularon pintadas y grafitis, las ventanas fueron clausuradas y distintos objetos quedaron abandonados en el interior.

Mientras tanto, la casa quedó atrapada en una extensa disputa judicial. En 2014, la Legislatura bonaerense había aprobado su expropiación, pero el proceso se demoró durante años debido a conflictos relacionados con la propiedad, la sucesión y el valor que debía abonarse a los herederos.

Incluso después de la muerte de Barreda continuaron los reclamos. En 2025, una de las coherederas cuestionó judicialmente el monto ofrecido por la expropiación y reclamó una nueva valuación de la propiedad, al considerar que debía contemplarse su valor de mercado.

Cómo está actualmente la casona

Durante muchos años, el inmueble permaneció prácticamente congelado en el tiempo. En registros periodísticos de la época se describieron interiores abandonados, objetos personales y vehículos que todavía permanecían en el lugar.

En septiembre de 2022 se produjo uno de los primeros cambios visibles, la vivienda volvió a abrirse para retirar los dos automóviles que permanecían en el garaje, un Ford Falcon y un DKW. La intervención formaba parte del proceso para recuperar el inmueble y darle un nuevo destino.

El cambio más significativo llegó en 2025. La fachada comenzó a ser intervenida, se retiraron las antiguas pintadas, se realizaron trabajos de mantenimiento y se avanzó con obras en el entorno de la propiedad. Para entonces, la vivienda ya no era presentada solamente como la “casa de Barreda”, sino como un lugar destinado a construir otra memoria.

En una de las ventanas se colocó además una imagen que reúne a Gladys, Elena, Cecilia y Adriana, como una manera de recuperar sus identidades y desplazar el foco del hombre que las asesinó.

El proyecto contempla transformar el inmueble en el Centro de Memoria Activa Feminista, un espacio pensado para trabajar sobre la memoria de las cuatro mujeres asesinadas y abordar la prevención, atención y concientización frente a las violencias de género.

La idea supone un cambio de significado, que la propiedad deje de ser conocida exclusivamente por el apellido del femicida y pase a funcionar como un lugar de memoria histórica, reparación y reflexión.

El proyecto había sido planteado años atrás como un centro de atención y prevención para víctimas de violencia de género. En 2022, el inmueble comenzó a transitar ese camino con la limpieza y recuperación de la propiedad.

Pero el proceso no estuvo exento de obstáculos. En 2025 la Justicia declaró en estado de abandono los bienes muebles que todavía permanecían dentro de la casona, lo que permitió al organismo estatal correspondiente disponer de ellos. Al mismo tiempo, continuó la disputa por la indemnización vinculada con la expropiación del inmueble.

La película de Amazon y una nueva mirada sobre el caso

La llegada de “Barreda” a Prime Video volvió a instalar la historia en la conversación pública. La película se estrenó el 28 de agosto de 2026, dura una hora y 45 minutos y tiene a Luis Machín como Ricardo Barreda, acompañado por Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos, Alberto Ajaka y Margarita Páez. La dirección está a cargo de Daniela Goggi.

La producción busca revisar el modo en que el caso fue contado durante los años 90. En lugar de concentrarse solamente en la figura de Barreda y en la versión que él construyó sobre su relación familiar, la película intenta devolver protagonismo a las cuatro mujeres asesinadas.

El rodaje, además, no se realizó dentro de la verdadera vivienda de La Plata. Para recrear la casa, la producción encontró una locación en Montevideo, Uruguay, mientras el inmueble original continuaba atravesando su propio proceso de recuperación.