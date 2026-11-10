Carne, hongos y trucha: las comidas del papa León XIV en Córdoba, una por una

El Papa compartirá un almuerzo reservado con un grupo reducido de cuatro o cinco acompañantes ().

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá un capítulo centrado en la gastronomía nacional. Tras el mensaje que brindó desde el balcón del Arzobispado, el Pontífice compartirá un almuerzo reservado con un grupo reducido de cuatro o cinco acompañantes, mientras que los cardenales ocuparán un comedor contiguo y el resto de la comitiva dispondrá de un servicio de buffet.

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La propuesta fue diseñada a partir de una indicación de las autoridades del Vaticano, que solicitaron una comida saludable con preparaciones de inspiración internacional e ingredientes típicos de la Argentina. Claudia Ferrer, integrante del equipo organizador, detalló los productos seleccionados para la ocasión.

Los ingredientes elegidos para el menú papal

La oferta gastronómica combina elementos de la producción cordobesa con sabores de otras regiones del país:

Carne argentina: Cortes vacunos seleccionados.

Hongos de pino de Calamuchita: Aporte representativo de las sierras cordobesas.

Trucha patagónica: Incorporación de producción del sur argentino.

Quesillos artesanales de Totoral: Elaborados en el norte de la provincia de Córdoba.

Dulce de leche: Opción elegida para el momento del postre.

Pan fresco: Elaborado durante la madrugada por una panadería de la localidad de Malagueño.

Respecto a las bebidas, la mesa contará con agua, vino y jugo de naranja recién exprimido. A su vez, desde la organización aclararon que la indicación de ofrecer un menú saludable responde a pautas generales enviadas desde el Vaticano y no a un cuadro de salud específico del Pontífice.

Organización y colaboración de productores locales

La ambientación del espacio responderá a un criterio de austeridad promovido por el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. La mesa estará dispuesta con vajilla blanca, detalles plateados y arreglos florales sencillos.

El armado del menú incluyó la colaboración voluntaria de productores de la zona. Entre los aportes registrados se encuentra el traslado de insumos desde La Puerta hacia Totoral para la elaboración de los quesillos, así como la entrega matutina de pan recién horneado desde Malagueño para la recepción en la sede episcopal.