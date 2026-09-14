Caos y tránsito en la Avenida Lugones por obras: hasta cuándo siguen los cortes

La circulación vehicular a la altura de la avenida Lugones experimenta importantes complicaciones y demoras de consideración en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona norte. La alteración en el flujo de los automóviles se origina en una reducción de la calzada sobre la curva de empalme que proviene de la avenida General Paz, donde permanecen clausurados tres carriles y únicamente tres vías quedan operativas para el paso de los conductores.

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El despliegue obedece a un operativo conjunto entre Metrogas y la firma Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), las labores se iniciaron en las últimas horas del viernes 11 de septiembre con la meta de intervenir la red de distribución de gas en una franja horaria de menor demanda vial.

Una vez concluidas las reparaciones estructurales en las tuberías durante el domingo 13, las cuadrillas de AUSA asumieron las tareas de repavimentación y bacheo en el sector afectado, una labor técnica que se extendería hasta el martes 15 de septiembre inclusive para garantizar la habilitación total del trazado.

Qué hacer si estoy en un embotellamiento

Mantené la distancia de seguridad: dejá espacio suficiente con el auto de adelante. Esto te permite reaccionar si frena de golpe y maniobrar si necesitás salir del carril.

Apagá el motor si estás frenado por completo: si el tránsito no avanza en absoluto por más de dos o tres minutos, apagar el motor ayuda a ahorrar combustible y reduce emisiones.

Evitá cambiar de carril constantemente: cambiar de carril buscando avanzar más rápido no suele reducir el tiempo de espera y aumenta el riesgo de roces o choques.

Embotellamiento.