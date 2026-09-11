Cortes en Illia y Cantilo: la Ciudad anunció los desvíos oficiales al tránsito durante el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires anunció el esquema de tránsito que regirá este fin de semana por las obras que se realizan en la autopista Illia, la avenida Cantilo y el entorno del puente Labruna. El operativo contempla interrupciones totales y parciales, además de recorridos alternativos para vehículos particulares y tránsito pesado.

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Las principales afecciones estarán orientadas a quienes circulen hacia el norte. El cronograma comenzará el viernes por la noche y se extenderá hasta la madrugada del lunes, con una ventana de circulación parcial durante la jornada del sábado.

Además, habrá una alteración puntual en el acceso a Ciudad Universitaria, que se sumará al esquema general de movilidad en el corredor norte porteño.

Cortes en Autopista Illia y Cantilo: cuáles serán los desvíos al tránsito

La primera etapa comenzará este viernes a las 22 y finalizará el sábado a las 8. Durante ese período, la autopista Illia permanecerá cerrada en sentido hacia la provincia y también estará interrumpido un tramo de Cantilo. Los automovilistas deberán utilizar Figueroa Alcorta o Del Libertador y podrán volver a la traza de Cantilo después de Aeroparque.

En paralelo, el Paseo del Bajo, en dirección norte y a la altura de Retiro, tendrá una interrupción. Los camiones deberán continuar por Costanera, Güiraldes y Cantilo para avanzar hacia su destino.

Entre las 8 y las 16 del sábado se modificará el esquema: quedarán habilitados dos carriles, mientras que otros dos permanecerán afectados por las tareas que se desarrollan en la cabecera norte de Aeroparque.

Desde las 16 hasta las 5 del lunes se retomará la interrupción completa de Illia y Cantilo. Para los vehículos livianos que tengan que avanzar hacia el norte se mantendrán como alternativas Figueroa Alcorta y Del Libertador. El transporte pesado seguirá por el circuito de Costanera, Güiraldes y Cantilo.

A este esquema se agregará una restricción entre las 8 y las 12 del sábado en la colectora de Cantilo, a la altura del estadio de River y la rotonda de Ciudad Universitaria. Durante esas cuatro horas no estará disponible ese ingreso a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Quienes necesiten llegar al predio universitario podrán hacerlo por Costanera. Desde Lugones, la alternativa será tomar la salida hacia Aeroparque-Costanera y continuar desde allí hasta el acceso correspondiente.

Las restricciones están vinculadas con dos intervenciones en el corredor: el Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa y la ampliación del puente Labruna. En este último caso, los trabajos forman parte de una obra que también mantiene afectada durante septiembre la colectora de Cantilo entre el acceso al club CUBA y la rotonda del puente.