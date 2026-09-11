Subte: cerrarán una importante estación por obras este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre cerrará la estación Lavalle de la Línea C de Subte. La medida se da en el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

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La estación Lavalle cerrará por aproximadamente tres meses, según informaron desde Emova y el Gobierno de la Ciudad. La obra, que hasta el momento se venía llevando adelante fuera del horario de servicio, abarca la intervención de los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes.

La renovación de Lavalle forma parte de un plan de obras que ya puso en valor 20 estaciones de subte. Entre ellas se encuentran: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Este lunes 14 de septiembre cierra por tres meses la estación Lavalle. Foto: GCBA

Al mismo tiempo, continúan cerradas Medrano de la Línea B, Tribunales de la Línea D, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. Las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); e Independencia (Línea C).

Qué obras se realizan en la estación Lavalle de la Línea C

Al igual que en otras estaciones de la red, las obras incluyen trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, colocación de luces LED, nueva señalética, señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En lo que respecta a la impermeabilización, se llevarán adelante trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, según informaron desde Emova y el gobierno porteño, tanto en vestíbulos como andenes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

Asimismo, al ser una estación de caracter patrimonial, se avanza en la restauración de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes y de los revestimientos cerámicos. La tarea está a cargo de un equipo de restauradores profesionales que siguen los lineamientos de la DirecciónGeneral de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.