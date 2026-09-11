Viernes 11 de Septiembre del 2026 Vie 11 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1596.5
Euro $1749.84
Riesgo País 482
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Subte

Subte: cerrarán una importante estación por obras este lunes 14 de septiembre

En el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes 14 de septiembre cerrará una estación.

11 de septiembre, 2026 | 15.45
Subte

Este lunes 14 de septiembre cerrará la estación Lavalle de la Línea C de Subte. La medida se da en el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La estación Lavalle cerrará por aproximadamente tres meses, según informaron desde Emova y el Gobierno de la Ciudad. La obra, que hasta el momento se venía llevando adelante fuera del horario de servicio, abarca la intervención de los accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes.

La renovación de Lavalle forma parte de un plan de obras que ya puso en valor 20 estaciones de subte. Entre ellas se encuentran: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Este lunes 14 de septiembre cierra por tres meses la estación Lavalle. Foto: GCBA

Al mismo tiempo, continúan cerradas Medrano de la Línea B, Tribunales de la Línea D, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E. Las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); e Independencia (Línea C).

Qué obras se realizan en la estación Lavalle de la Línea C

Al igual que en otras estaciones de la red, las obras incluyen trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, colocación de luces LED, nueva señalética, señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

MÁS INFO

En lo que respecta a la impermeabilización, se llevarán adelante trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, según informaron desde Emova y el gobierno porteño, tanto en vestíbulos como andenes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones. 

Asimismo, al ser una estación de caracter patrimonial, se avanza en la restauración de dos murales de 15 metros de largo ubicados en los andenes y de los revestimientos cerámicos. La tarea está a cargo de un equipo de restauradores profesionales que siguen los lineamientos de la DirecciónGeneral de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas