Linea B de Subte: cerrarán por tres meses una importantísima estación

La estación Medrano de la Línea B de Subtes de la Ciudad de Buenos Aires dejará de funcionar desde el lunes 31 de agosto debido a una serie de obras de renovación integral que se extenderán durante aproximadamente tres meses.

Los trabajos forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y tienen como objetivo mejorar la infraestructura de la estación y las condiciones de circulación para los pasajeros. Si bien las tareas ya comenzaron a realizarse fuera del horario de servicio, el cierre permitirá avanzar con las obras que requieren intervenir distintos sectores de la estación.

Medrano estará cerrada por aproximadamente tres meses por obras. Foto: GCBA

La renovación de Medrano forma parte de un plan que ya permitió poner en valor 20 estaciones de la red de subterráneos. Entre ellas se encuentran Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro, de la Línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia, de la Línea B; San Martín, de la Línea C; varias estaciones de la Línea D y Jujuy, de la Línea E.

Actualmente también permanecen cerradas: Tribunales, de la Línea D, y General Urquiza y Entre Ríos, de la Línea E. Además, continúan las obras en otras estaciones, entre ellas Alberti, Pasco y Sáenz Peña de la Línea A; Ángel Gallardo y Dorrego de la Línea B; y Lavalle e Independencia de la Línea C.

Qué obras se realizarán en la estación Medrano de la Línea B

La renovación contempla trabajos en los accesos, galerías de escaleras, vestíbulos y andenes. Entre las principales tareas se encuentra la impermeabilización de distintos sectores para prevenir filtraciones, además de la renovación completa de los pisos y la pintura de las instalaciones.

También se instalarán nuevas luces LED, señalética fija y digital y señalización en braille en pasamanos y pórticos. A esto se sumará la renovación de los revestimientos cerámicos y la colocación de nuevos molinetes y puertas de emergencia. Los andenes también tendrán nuevo mobiliario, con bancos, cestos y apoyos isquiáticos, con el objetivo de mejorar la comodidad de los pasajeros y ordenar la circulación dentro de la estación.

En materia de impermeabilización, se realizarán trabajos de inyección y tratamiento de juntas, además de la utilización de materiales específicos para prevenir el ingreso de agua. En las paredes se colocará un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión que permitirá canalizar el agua y reducir las filtraciones.

Uno de los trabajos más importantes estará relacionado con el patrimonio de la estación. Los murales serán restaurados por profesionales especializados, siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.