En el marco de la modernización de sus herramientas virtuales, el Banco Provincia oficializó una modificación clave para los ahorristas que operan de manera digital. A partir de ahora, la compra y venta de dólares a través de la billetera virtual Cuenta DNI y del home banking BIP cuenta con un horario extendido que facilita la gestión diaria de las finanzas personales sin necesidad de concurrir presencialmente a una sucursal.

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Horario de atención digital: La operatoria se encuentra disponible todos los días de la semana, en el horario corrido de 8:00 a 20:00.

Ampliación respecto al esquema anterior: Hasta el momento, las transacciones cambiarias digitales se encontraban limitadas exclusivamente a los días hábiles y dentro de una ventana más acotada (habitualmente de 10:00 a 17:00), por lo que la nueva medida suma horas operativas e incorpora los fines de semana.

Hasta el momento, las transacciones cambiarias digitales se encontraban limitadas exclusivamente a los días hábiles y dentro de una ventana más acotada (habitualmente de 10:00 a 17:00), por lo que la nueva medida suma horas operativas e incorpora los fines de semana. Acreditación: En el caso específico de Cuenta DNI, las divisas adquiridas se depositan de manera directa en la caja de ahorro en dólares vinculada a la cuenta bancaria del usuario, integrando la operatoria con el resto de los servicios de la banca pública bonaerense.

Cómo comprar dólares en Cuenta DNI

Es necesario tener una caja de ahorro en dólares en Banco Provincia.

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI.

Seleccionar la opción de compra de dólares.

Indicar el monto deseado y confirmar la operación.

Cómo ahorrar en supermercados con Cuenta DNI

Mientras tanto, la billetera digital de Banco Provincia continúa con sus promociones en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. Como es habitual, quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app cuentan con un 5% de descuento adicional en las promociones con dinero en cuenta.

Todos las promos en supermercados pagando con dinero en cuenta:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes, Super 8.

El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Palma Blanca, Supermercado Güemes, Super 8. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana , pagando en sucursales Nini Mayorista.

, pagando en sucursales Nini Mayorista. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

Cuenta DNI mantiene sus diferentes descuentos en supermercados.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Compra mínima de $25.000 por semana y por persona. Josimar: 10% de descuento los miércoles , con tope de reintegro de $6.000 por semana.

, con tope de reintegro de $6.000 por semana. Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.

Con devolución en el acto. Incluye MasGO. Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Beneficios con tarjeta de crédito desde la app: