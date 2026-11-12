Cómo ahorrar $6.000 en ferias y mercados bonaerenses con Cuenta DNI: qué días es el descuento en noviembre 2026

Cuenta DNI renovó su esquema de promociones para noviembre de 2026 y mantiene uno de los beneficios más atractivos para quienes buscan cuidar el bolsillo: el descuento en ferias y mercados bonaerenses. La propuesta permite acceder a un 40% de ahorro en las compras realizadas en establecimientos adheridos, sin restricciones por día de la semana.

{{{htmlAmp}}}

El beneficio tiene un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona. Para aprovecharlo al máximo, los bonaerenses deben realizar compras por un total de $15.000. De esta manera, quienes utilicen la billetera digital del Banco Provincia pueden reducir el costo de sus compras de alimentos y productos de consumo cotidiano durante todo el mes.

Cuenta DNI: qué días hay descuentos en ferias y mercados bonaerenses en noviembre

A diferencia de otras promociones de la billetera digital, que concentran sus beneficios en jornadas específicas, el descuento en ferias y mercados bonaerenses está disponible todos los días de noviembre, incluidos sábados y domingos.

El beneficio consiste en un 40% de descuento sobre las compras realizadas en los comercios adheridos, con un límite de devolución de $6.000 por semana y por persona.

La promoción representa una alternativa para quienes buscan acceder a productos frescos y alimentos a precios más convenientes, al tiempo que incentiva el consumo en circuitos comerciales y espacios de productores locales de la provincia de Buenos Aires.

Cómo alcanzar el reintegro de $6.000 con Cuenta DNI

Para obtener el máximo beneficio durante noviembre, es necesario tener en cuenta el porcentaje de descuento y el límite semanal establecido por Banco Provincia.

Cuenta DNI.

Con una devolución del 40%, el cálculo es sencillo: quienes realicen compras por $15.000 podrán obtener los $6.000 de reintegro, siempre que se trate de consumos alcanzados por la promoción.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Descuento: 40%.

40%. Días de vigencia: todos los días de noviembre.

todos los días de noviembre. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por persona.

$6.000 por semana y por persona. Consumo necesario para alcanzar el tope: $15.000.

$15.000. Dónde se aplica: ferias y mercados bonaerenses adheridos.

Es importante recordar que el límite se renueva cada semana. Por eso, se puede volver a aprovechar el descuento durante las semanas siguientes, hasta alcanzar de nuevo el tope establecido.

Dónde consultar las ferias y mercados adheridos

Antes de realizar una compra, se recomienda verificar cuáles son los establecimientos incluidos en la promoción y las condiciones vigentes para acceder al reintegro. Para conocer todas las promociones del mes, se puede ingresar al sitio oficial de Banco Provincia.

Con el 40% de descuento todos los días y un reintegro semanal de hasta $6.000, las ferias y mercados bonaerenses se posicionan como una de las alternativas para aprovechar Cuenta DNI y estirar el presupuesto familiar durante noviembre.