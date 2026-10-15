Cambian el recorrido de la línea 102, ¿cuáles serán las nuevas conexiones?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) aprobó modificaciones en los servicios de la línea 102 de colectivos, que incorporará una nueva conexión entre Barracas y Núñez y mantendrá sus enlaces con Constitución y la estación Lisandro de la Torre del ferrocarril Mitre. La medida quedó formalizada el miércoles mediante la Resolución 221 publicada en el Boletín Oficial porteño, luego de que finalizara el proceso de participación ciudadana sobre los cambios propuestos para el servicio.

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El nuevo esquema contempla tres recorridos y establece horarios, frecuencias y cantidad de unidades para cada prestación. La principal novedad será el ramal C, que extenderá la cobertura hacia el entorno del Parque de la Innovación, en el barrio de Núñez.

¿Cómo serán los nuevos recorridos de la línea 102?

El ramal C de la línea 102 conectará la avenida Regimiento de Patricios y Rocha, en Barracas, con la avenida Guillermo Udaondo y la avenida Figueroa Alcorta, cerca del Parque de la Innovación. En su trayecto atravesará Constitución, Monserrat, San Nicolás, Retiro, Recoleta y Palermo, con una nueva alternativa de transporte para quienes se desplazan entre el norte y el sur de la Ciudad.

En dirección a Barracas, circulará por las avenidas del Libertador, General Las Heras y Callao, además de las calles Guido, Uruguay y San José, antes de continuar por Juan de Garay, Lima Oeste, Brasil, General Hornos, Enrique Finochietto y Manuel Montes de Oca. El recorrido finalizará en Rocha, luego de pasar por Magallanes y Regimiento de Patricios.

Para el regreso hacia Núñez, el servicio tomará Rocha y Manuel Montes de Oca, seguirá por Bernardo de Irigoyen, Juan de Garay, Lima, Brasil, Constitución y Luis Sáenz Peña. Después avanzará por Paraná, Vicente López, Junín, General Las Heras, Ortiz de Ocampo y Figueroa Alcorta, hasta retomar Udaondo.

La incorporación de este ramal se suma a los otros dos servicios de la línea. El recorrido A continuará uniendo la estación Lisandro de la Torre con Barracas, mientras que el B mantendrá la conexión entre esa terminal ferroviaria y Constitución. Ambos tendrán nuevas frecuencias establecidas por la normativa.

¿Cuáles serán los horarios de los nuevos recorridos de la línea 102?

El ramal C funcionará todos los días entre las 5.30 y las 21. Para los servicios existentes también se fijaron franjas horarias específicas: el recorrido B operará de lunes a viernes de 6 a 20 y los sábados de 6 a 14, sin servicio los domingos.

En cuanto a las frecuencias durante las horas pico, el recorrido A tendrá servicios cada 9 a 13 minutos; el B, cada 18 a 26 minutos; y el C, cada 12 a 17 minutos y medio. La prestación se organizará con un parque móvil de entre 32 y 45 colectivos, de acuerdo con los parámetros aprobados.