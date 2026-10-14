Colectivos: desaparecen dos líneas en la Zona Norte del AMBA y cambian los recorridos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó la baja definitiva de las líneas 407 y 707, cuyos recorridos en la zona norte del conurbano quedaron incorporados a otros servicios. La decisión forma parte de la reorganización del transporte público tras la crisis de Micro Ómnibus General San Martín (M.O.G.S.M.), empresa a cargo de las operaciones y que dejó de circular el 20 de abril.

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La interrupción también había afectado a las líneas 333 y 437, que tuvieron que ser cubiertas mediante un esquema de emergencia.

Con el nuevo esquema, las líneas 228, 314, 338 y 343 absorbieron distintos tramos para recuperar conexiones en San Isidro y localidades cercanas. Además, durante octubre se implementaron nuevos ajustes en algunos ramales para modificar la cobertura en sectores de la zona norte.

¿Cómo quedaron los recorridos de colectivos en la zona norte?

La línea 228, operada por Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), incorporó el trayecto que realizaba uno de los ramales de la ex 437 entre Garín y el Bajo de San Isidro. De esta manera, el servicio mantiene la conexión entre esos sectores del norte del Conurbano.

Por su parte, la línea 343, a cargo de la Compañía Noroeste S.A., absorbió los dos ramales que pertenecían a la ex 333. El recorrido se extendió desde Carapachay, con paso por Villa Adelina, la estación Boulogne y Camino Morón, además de conexiones hacia Acassuso y Olivos. Desde el 5 de octubre, esos servicios volvieron a identificarse con el número 333.

La línea 343 también incorporó modificaciones en sus ramales para cubrir sectores que habían quedado afectados por la salida de la antigua operadora. Entre los cambios implementados en octubre, se incluyó la recuperación de la conexión con el Bajo Boulogne y ajustes en los trayectos que vinculan San Isidro con Vicente López.

En tanto, la línea 314, de La Primera de Martínez S.A., sumó un ramal desde Boulogne que pasa por las inmediaciones del shopping Soleil y el Hospital de Boulogne, continúa por Villa Adelina y cruza la Panamericana a la altura de Fondo de la Legua antes de llegar a Martínez.

La línea 338, operada por Transportes Automotores La Plata S.A. (TALP), conservó sus recorridos habituales y agregó un tramo entre la avenida Márquez y Centenario y la intersección de Sarratea y Avelino Rolón.