Una de las líneas históricas que llega a Constitución incorporará coches 0km

La empresa Misión Buenos Aires incorporará colectivos cero kilómetro a la línea 148, uno de los servicios históricos que conecta distintos puntos del sur del conurbano bonaerense con la estación Constitución.

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Las nuevas unidades se fabricarán sobre chasis Mercedes-Benz O 500 UA y tendrán carrocería de Italbus, con una configuración articulada que permitirá sumar vehículos de 18 metros de longitud, según precisó la cuenta de X, @CiudadDeBondis.

La renovación estará acompañada por un cambio de identidad comercial: el servicio pasará a llamarse Misión Halcón, en referencia al nombre con el que se identificó históricamente a la línea.

¿Cómo serán los nuevos colectivos de la línea 148?

Los coches incorporados serán articulados y estarán montados sobre el chasis O 500 UA de Mercedes-Benz, diseñado para el transporte urbano de pasajeros. La carrocería estará a cargo de Italbus, fabricante argentino que también trabaja en el rediseño de su modelo Novara.

La configuración de 18 metros permitirá disponer de unidades de mayor capacidad que los colectivos convencionales de un solo cuerpo. Entre las características se encuentra la incorporación de asientos altos, aunque todavía no se informaron detalles completos sobre la distribución interior, la cantidad de plazas ni la fecha precisa en que comenzarán a circular.

El chasis O 500 UA forma parte de la oferta de Mercedes-Benz para autobuses urbanos articulados. Este tipo de vehículo cuenta con dos secciones unidas por una articulación que facilita el desplazamiento en calles y avenidas, y permite transportar a más pasajeros por unidad.

La llegada de los coches nuevos se vincula con la recuperación del nombre Misión Halcón, una denominación asociada a la historia de la línea 148. El servicio une localidades del sur del Gran Buenos Aires con la terminal de Constitución, un punto de conexión con los trenes de la línea Roca y otras alternativas de transporte público.