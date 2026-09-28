Línea 143: ¿Cuáles son los ramales que se desactivan y qué va a pasar con el recorrido?

La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó el proyecto para reorganizar el servicio de la línea 143 que conecta distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con La Matanza y Lomas de Zamora.

{{{htmlAmp}}}

La propuesta prevé la eliminación de cinco ramales, modificaciones en tramos específicos y la incorporación de uno expreso, además de cambios en las frecuencias y en la cantidad de unidades destinadas para la cobertura.

El proyecto, publicado en el Boletín Oficial (BORA) el viernes, aun se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que la modificación comenzará a regir una vez que se efectivice su alteración.

Línea 143: ¿Cuáles son los ramales que se eliminan y cómo quedará el recorrido?

La propuesta oficializada el viernes establece la supresión total de los actuales ramales B, C, E, F y G de la línea 143. Se trata de los servicios que conectan Puerto Nuevo con Tapiales, Puente de la Noria y Villa Celina mediante distintos trazados por Juan Rava, Chilavert, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la avenida Fernández de la Cruz.

Ramal B: Tapiales por Juan Rava.

Tapiales por Juan Rava. Ramal C: Tapiales por Chilavert y UCA.

Tapiales por Chilavert y UCA. Ramal E: Tapiales por Chilavert y avenida Fernández de la Cruz.

Tapiales por Chilavert y avenida Fernández de la Cruz. Ramal F: Puente de la Noria.

Puente de la Noria. Ramal G: Villa Celina por Chilavert.

Al mismo tiempo, el esquema plantea una reorganización de los recorridos que continuarán. El actual ramal A será desdoblado para generar un nuevo servicio identificado como C, mientras que el actual D tendrá modificaciones y pasará a identificarse como B. Además, se incorporará un nuevo recorrido expreso D sobre el trazado que actualmente corresponde al ramal C.

La modificación también prevé cambios en las frecuencias y en el parque móvil: la empresa La Central de Vicente López S.A.C., operadora de la línea, deberá disponer de un mínimo de 33 vehículos y un máximo de 47 unidades para el esquema proyectado.

Recorrido de la línea 143