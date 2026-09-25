Cambia la línea 102: así será el nuevo recorrido y cuáles son los barrios que se suman

La línea 102 de colectivos podría sumar cambios en su habitual recorrido entre Barracas y el Parque de la Innovación, en Núñez, a partir de un proyecto que contempla la creación de un nuevo ramal y modificaciones en las frecuencias de los servicios. La iniciativa se encuentra en una instancia de participación ciudadana convocada por la Secretaría de Transporte porteña, donde se pondrán a consideración las alteraciones.

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"Los cambios propuestos serán sometidos a un foro virtual de participación ciudadana por un plazo de 15 días. Pese a la obligatoriedad de esta instancia, y al igual que en anteriores modificaciones realizadas por la Ciudad, se descuenta que los cambios serán aprobados sin mayores trámites", indicó el portal EnElSubte.com.

Línea 102: ¿Cómo será el nuevo recorrido y qué barrios se suman?

Según la propuesta en evaluación, el nuevo servicio de la línea 102 conectará Barracas con el Parque de la Innovación, en Núñez, y mantendrá buena parte del trayecto que actualmente realiza.

De concretarse, la extensión alcanzará los 3,9 kilómetros y llegará hasta la zona de avenida Guillermo Udaondo y avenida Figueroa Alcorta.

Desde ese punto, los colectivos circularán por sectores de Núñez, Palermo y Recoleta antes de continuar hacia el centro porteño y atravesar luego Constitución y Barracas. En el tramo sur, la traza llegará hasta avenida Regimiento de Patricios y Rocha.

En sentido contrario, las unidades retomarán hacia Núñez por un recorrido que incluirá avenidas como Figueroa Alcorta, General Las Heras, Juan de Garay, Brasil y Manuel Montes de Oca.

¿Cómo funcionará el nuevo ramal de la línea 102?

La nueva prestación de la línea 102 está prevista todos los días entre las 5:30 y las 21, con una frecuencia de entre 12 minutos y 17 minutos y 30 segundos durante las horas pico, de acuerdo con el esquema incluido en el proyecto.

El ramal A, que actualmente une la estación Lisandro de la Torre con Barracas, mantendría su recorrido y tendría una frecuencia de entre 9 y 13 minutos en los horarios de mayor demanda.

Por su parte, el ramal B, que conecta la estación Lisandro de la Torre con Constitución, continuaría con su recorrido, pero modificaría su frecuencia, que quedaría entre 18 y 26 minutos durante las horas pico. El servicio funcionaría de lunes a viernes de 6 a 20 y los sábados de 6 a 14, mientras que no circularía los domingos.