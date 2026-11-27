La Asociación Bancaria anunció un paro nacional de 48 horas en uno de los bancos más importantes del país en denuncia de cierre de sucursales y despido de trabajadores que en el contexto de la crisis económica que generó Javier Milei, quedaron en la calle.

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La protesta se llevará adelante durante las últimas tres horas de atención al público en el Banco Santander el lunes 1 y el martes 2 de diciembre. Responde a una serie de reclamos que, según el sindicato, todavía no tuvieron respuesta por parte de las autoridades de la entidad.

La resolución fue adoptada por la conducción nacional del gremio después de una reunión con las Comisiones Gremiales Internas del banco y de las definiciones tomadas en el Plenario de Secretarios Generales, que había habilitado a la dirigencia a avanzar con medidas de acción directa. El conflicto gira principalmente en torno a los despidos y al cierre de sucursales, pero también incluye denuncias por incumplimientos laborales y convencionales, tercerización de servicios y presuntas prácticas antisindicales.

Los reclamos por despidos y cierre de sucursales

Desde La Bancaria, que tiene como principales referentes nacionales a Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, señalaron que las diferencias con el Santander persisten pese a la instancia de negociación abierta en la Secretaría de Trabajo. El sindicato recordó que en la audiencia del 18 de noviembre se había pedido a las partes mantener el diálogo y realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, sostuvo que la entidad no cumplió con ese compromiso y continuó adelante con su política de reducción de personal y cierre de sucursales.

Entre los casos señalados por la organización figura el cierre de la filial de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba. A esos cuestionamientos se suman presuntas irregularidades vinculadas con el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, el encuadramiento de trabajadores y la tercerización de tareas. También objetan las metas comerciales que, de acuerdo con el gremio, resultan inalcanzables para los empleados.

Otro de los ejes del conflicto está relacionado con la actividad gremial dentro de la entidad. La Bancaria denunció una supuesta intervención del Santander en el proceso electoral del sindicato y obstáculos para que los representantes de los trabajadores del banco participen de la organización. Para el gremio, esas situaciones afectan la libertad sindical y la autonomía de la asociación. "Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical", expresó La Bancaria.