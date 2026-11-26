El periodista Marcelo Bonelli analizó el momento económico bajo la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo. En medio de la suba del dólar y el Riesgo País, el conductor cuestionó con dureza el discurso oficial y el uso de tecnicismos para maquillar el deterioro de los indicadores sociales.

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En su intervención al aire, Marcelo Bonelli remarcó cómo desde el oficialismo se busca suavizar la crudeza de la crisis cotidiana. Al respecto, recordó una frase reciente de Javier Milei en un reportaje: "Hace unos días el presidente cuando en un reportaje dijo, 'La gente está experimentando privaciones'. O sea, no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones". Para el periodista, estas elecciones lingüísticas buscan eludir la gravedad del cuadro socioeconómico.

De la misma manera, apuntó contra las declaraciones de Luis Caputo sobre la situación económica. Bonelli cuestionó las explicaciones del titular del Palacio de Hacienda sobre estar "técnicamente en recesión", asegurando que el uso de estas expresiones busca matizar un fenómeno palpable que golpea directamente a los sectores populares.

"Cuando vienen esos ropajes complicados y difíciles de entender es porque evidentemente hay cosas que no quieren decir o no se animan a decir, que es poner la verdad sobre la mesa como si la gente no lo supiera", disparó el periodista en los estudios de TN.

El debate sobre las estadísticas y la definición técnica de recesión

La crítica del conductor también abordó el manejo de las mediciones estadísticas. Bonelli cuestionó que los funcionarios acepten los números solo en escenarios favorables y los desconozcan cuando revelan caídas pronunciadas en el nivel de vida o la producción. "Me causa mucha gracia los funcionarios que cuando la estadística le viene bien no discuten nada, y cuando la estadística le viene mal empiezan a hacer un revisionismo histórico de la estadística", explicó.

Asimismo, el análisis rechazó los intentos oficiales de relativizar la baja productiva con repuntes aislados. Frente a los argumentos sobre mejoras parciales en determinados meses, el periodista recordó que la recesión se mide mediante estándares rigurosos y metodologías universalmente aceptadas en el ámbito económico.

La advertencia sobre las consecuencias de negar la realidad

En el tramo final de su análisis, el periodista subrayó que el debate sobre si existe o no un retroceso económico no puede desviar la atención sobre el padecimiento cotidiano de la población. "La gente es la que sufre la recesión", enfatizó, al tiempo que remarcó que las definiciones técnicas están respaldadas por consensos claros: "Hay una definición, hay un promedio del trimestre, esto está científicamente convalidado en el mundo".

A modo de conclusión sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, Marcelo Bonelli advirtió que esconder o disfrazar el diagnóstico impide encontrar salidas viables a la crisis: "No podemos discutir esta cosa, además cuando empezamos a discutir esto, o sea si no admitimos la realidad va a ser muy difícil salir de la realidad".