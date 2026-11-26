Luis Caputo pasó de la provocación al balbuceo al vertiginoso ritmo de su decadencia. En julio de 2025 desafió a quienes dudaban de un dólar barato y los invitó a comprar. Dieciséis meses más tarde, con la economía en recesión, los mercados en alerta y su silla en discusión dentro del propio Gobierno, el ministro reparte consejos para pagar menos luz y avisa que pidió dólares a China. Chapuceos de un ministro con fecha de vencimiento.

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El Indec le puso sello al mandado hace dos días. El estimador de actividad de septiembre marcó una caída interanual de 1,2%, y el rebote de 1,1% contra agosto no alcanzó para evitar el segundo trimestre consecutivo en rojo. La política ya había tomado nota: en la medición de AtlasIntel realizada entre el 5 y el 9 de noviembre, Javier Milei cayó al quinto puesto del ranking de imagen positiva. En ese cuadro, una inquietud recorre como fantasma la Casa Rosada: quién paga la factura del derrumbe.

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Soberbio decálogo

El ministro construyó un género propio: la certeza lanzada como cachetada. La provocación fundacional nació el 2 de julio de 2025, ante unos 700 ejecutivos reunidos por la escuela de negocios IAE: "Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá". El archivo permite medir la secuela. Entre aquel día y ayer, el dólar del Banco Nación pasó de $1.245 a $1.630, una suba superior al 30%.

La saga siguió con pronósticos de alto vuelo. En noviembre de 2025 sugirió que la inflación mensual podía perforar el 1% hacia mediados de 2026. Ese mismo mes mandó a dormir tranquilos a los argentinos porque con el dólar no iba a pasar nada. En abril de este año anticipó que 2027 sería un paseo por el parque, sin las tensiones de un calendario electoral. En junio proclamó que "la fiesta recién empieza" y que la Argentina será el país de mayor crecimiento en los próximos 30 años.

Pocas envejecieron tan mal como la del 14 de abril. Ante empresarios reunidos en el AmCham Summit, Caputo vaticinó que, con toda probabilidad, los 18 meses siguientes serían "los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas". La recesión se adelantó a la bonanza. El 16 de noviembre, en Radio Mitre, el propio ministro tuvo que conceder: "Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más".

El repertorio incluyó excusas y agresiones varias. Agitó el "riesgo kuka" como explicación de las turbulencias, sostuvo que la eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof equivalía a tomar "a la gente por boluda", le recordó el corralito a Domingo Cavallo y juró que este Gobierno hizo lo opuesto al de Mauricio Macri. El estilo se convirtió en método: ante cada duda, una burla. Ante cada crítica, un culpable externo. El problema llegó cuando la realidad pidió explicaciones y el archivo devolvió promesas.

Plata china y luz apagada

El miércoles, en medio de otra jornada crítica con caída de activos argentinos, ascenso del dólar y Riesgo País en alza, Caputo agregó dos frases al repertorio en un fentón con el streaming oficialista Neura. El primero tuvo acento mandarín. "Ya le pedimos a China US$ 5.000 millones del swap, que ya están disponibles", informó el ministro, y presentó el movimiento como una precaución por si su equipo se equivoca. La necesidad con cara de hereje: el Gobierno que llegó con una retórica de repudio a Beijing busca allí un seguro para atravesar el verano. Los vencimientos explican la urgencia: US$ 700 millones hasta fin de año y US$ 4.500 millones en la primera semana de enero. Caputo dijo creer que habrá refinanciamiento, aunque admitió que el mercado piensa que "por ahí no".

La segunda referencia fue para los hogares. Frente a las boletas que trepan, el ministro defendió la suba de tarifas y recetó consumir menos: "Si querés pagar menos, tenés la opción de reducir el consumo y ahorrar cierta plata". Ilustró la idea con el reto paterno de su infancia, aquel "Apagá la luz, hijo de mil...". El eco remite a 2016, cuando Macri pidió dejar de andar en invierno "en remera y en patas" dentro de las casas. Diez años después, el ajuste vuelve a presentarse como un problema de modales domésticos. Aunque vale aclarar: la tarifa es una decisión de política económica.

En la misma entrevista, Caputo atribuyó el menor crecimiento a "shocks muy importantes": el gasoil, las tasas internacionales y la turbulencia financiera. Defendió la creación de 465.000 puestos de trabajo y concedió que la composición de ese empleo "no es lo que nos gustaría ver". El dato contiene letra chica. Según el CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 desaparecieron 437.611 empleos registrados y 32.290 empleadores. Desaparece trabajo con aportes y derechos, y ocupación que reaparece en la intemperie.

Karina busca un culpable

La crisis del ministro tiene domicilio en la interna. En octubre, El Destape anticipó que Karina Milei evaluaba el costo de sostener a Caputo, a quien el karinismo imaginaba como un fusible capaz de aliviar la caída en la imagen de su hermano y, de paso, arrastrar en su caída al clan que lidera el asesor Santiago Caputo. El malestar de Karina y sus laderos Martín y Lule Menem con Caputo se potenció cuando el ministro le dijo a Milei que la economía anda mal porque Karina y los Menem no cierran acuerdos con los gobernadores, y que esa demora genera un ruido político que altera la marcha de los números. El ministro había dejado la factura de la crisis en el escritorio de quienes ahora piden su cabeza.

El reclamo sigue abierto. Caputo sostiene que el pacto con las provincias despejaría el temor electoral de los mercados. En el karinismo replican que ningún gobernador firmará sin una reactivación que le asegure la victoria en su distrito. Cada bando le entrega al otro la llave de la salida: Economía pide política para calmar las finanzas, la política pide economía para conseguir socios. En el medio, la recesión avanza.

Los gobernadores conocen su precio. Reclaman recursos y un pacto de no agresión electoral, y se quejan de que Caputo les niega giros acordados para compensar la caída de la recaudación. El neuquino Rolando Figueroa lo resumió durante la gira por París: "Si quieren acuerdos dejen de pelear por el último concejal". La Casa Rosada necesita sus votos para suspender las PASO y aprobar el Presupuesto 2027.

Bullrich ensaya el día después

Patricia Bullrich olió la oportunidad y volvió a pisar a fondo. La jefa del bloque libertario en el Senado eligió Bloomberg, una vidriera que miran los inversores, para advertir que la reelección corre peligro si la economía no mejora. "No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028", planteó. Sobre el liderazgo del proyecto deslizó una fórmula con fecha de vencimiento implícita: "Hoy en día es el Presidente el que está en ese lugar". Sobre su propio destino electoral dijo no saber cómo se va a posicionar.

La senadora pide menos impuestos, tasas más bajas y cambios "quirúrgicos" para los sectores en problemas. Su jugada consiste en abrazar el rumbo y discutir al piloto de la economía, con la puerta entornada para discutir algo más. Es el boceto de un mileísmo sin Milei, dibujado desde adentro del dispositivo oficial.

Caputo salió al cruce en Neura. Dijo no creer que exista persona alguna capaz de reemplazar al Presidente, "y lo digo porque yo estoy adentro". Agregó que cualquier ministro puede ser sustituido, a diferencia de la convicción del jefe de Estado. La defensa tiene doble filo: al declarar irremplazable a Milei, el funcionario aceptó en público que su propio cargo admite recambio. En el karinismo creen que su salida le pondría un freno a Bullrich. La apuesta, autocomplaciente, supone que el problema de la senadora es el ministro, cuando su discurso se alimenta del malestar que dejan las fábricas cerradas y el consumo en retirada.

La caja de los jubilados y un expediente que vuelve

Mientras defiende el equilibrio fiscal, Caputo deja huellas en una caja sensible. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, respaldo del sistema previsional, tenía al cierre de agosto el 78,5% de su cartera en títulos públicos, contra el 71% que había al asumir Milei, según la nota de Luciana Glezer en La Política Online. Las disponibilidades se desplomaron cerca de 70% entre enero y agosto: de $769.512 millones a unos $230.000 millones.

A la fragilidad financiera se suma la judicial. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola reabrieron el expediente que investiga a hermanos del ministro por el presunto financiamiento de Revolución Federal, el grupo violento que actuó en la antesala del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El juez Marcelo Martínez de Giorgi había dictado el sobreseimiento, apelado por la exmandataria y por Juan Grabois. La Cámara consideró prematuro el cierre. La reapertura no implica culpabilidad. Su fecha, sin embargo, alimenta las especulaciones: Ari Lijalad planteó en El Destape que el fallo puede leerse como un mensaje para empujar la renuncia, en un tablero que ubica a Karina Milei, los Menem y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, detrás de un objetivo que cuenta con respaldo de un sector del Círculo Rojo.

La amalgama de poder económico, político y judicial que rodea a Caputo cuenta, por el momento, con un solo sostén: el respaldo de un presidente "simbiótico" que dijo estar dispuesto a hundirse amarrado al mástil. No parece un buen piso para semejante terremoto.