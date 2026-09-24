Banco Ciudad lanzó 24 cuotas sin interés en electrodomésticos eficientes y Smart TV: los modelos y precios en oferta

A la hora de comprar productos eléctricos, es conveniente evaluar su impacto ambiental.

Tienda Ciudad y el Banco Ciudad habilitaron un plan de financiación de 24 cuotas sin interés para comprar electrodomésticos de alta eficiencia energética y transporte sustentable. La promoción estará vigente hasta el 26 de septiembre de 2026, abonando con tarjetas de la entidad mediante pagos QR.

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La propuesta comercial apunta a disminuir las barreras de acceso a equipos de mayor tecnología. Si bien este tipo de aparatos suele requerir una inversión inicial más elevada, su desempeño operativo permite amortizar el costo a través del ahorro generado en las boletas de electricidad y gas a lo largo de su ciclo de uso.

¿Por qué es importante comprar electrodomésticos de bajo consumo en CABA?

La incorporación de electrodomésticos eficientes se vincula de manera directa con las metas de sustentabilidad urbana. Según los datos del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del año 2023, las viviendas particulares generan el 27% de las emisiones registradas en la Ciudad de Buenos Aires. Por este motivo, la optimización del consumo domiciliario resulta determinante para mitigar la huella ecológica general.

¿Cómo saber si un electrodoméstico es de máxima eficiencia energética?

Para identificar los artefactos de menor requerimiento energético, los especialistas aconsejan seleccionar modelos clasificados en los segmentos de máxima eficiencia:

Escala previa: categorías A+ o superiores .

Nueva escala de etiquetado: posiciones C o superiores.

Dentro de las alternativas disponibles en la plataforma figuran dispositivos con tecnología inverter e iluminación LED, sistemas diseñados para brindar idéntico nivel de prestación requiriendo un volumen menor de energía.

Tienda Ciudad ofrece beneficios para quienes compren productos de eficiencia energética o movilidad sustentable.

Los requisitos para acceder a las 24 cuotas sin interés y las ofertas destacadas

El plan de financiación en dos años sin recargo financiero rige de forma exclusiva entre el 16 y el 26 de septiembre en la plataforma virtual Tienda Ciudad. Para hacer uso de la promoción, las compras deben canalizarse utilizando tarjetas de crédito o débito del Banco Ciudad.

Asimismo, la transacción exige el pago mediante la lectura de código QR a través de las aplicaciones móviles oficiales de la entidad financiero-bancaria, App Ciudad o Buepp. A continuación, algunas de las ofertas destacadas para cambiar electrodomésticos claves del hogar.

Smart TV Philips 58" 4K UHD (Modelo 58PUD7310 con Google TV): Disponible a un precio promocional de $1.436.350 (aplicando un 20% de descuento sobre su valor de lista de $1.795.438). Cuenta con una financiación de hasta 24 cuotas sin interés de $59.847,92 .

Lavarropas Smartlife Inverter Slim de 6 Kg (Modelo WMI061000W - Color Blanco): Ofrecido a un valor de $770.999, con la posibilidad de abonarlo en hasta 24 cuotas sin interés de $32.124,96.