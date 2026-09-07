Los detalles decisivos para elegir un electrodoméstico y evitar gastos extra en el hogar

Uno de los puntos que Samsung destaca para sus electrodomésticos compatibles es el soporte de software.

A la hora de comprar un electrodoméstico para el hogar, el precio suele ser uno de los primeros factores que se tienen en cuenta. Sin embargo, la durabilidad ganó cada vez más importancia entre los consumidores: una encuesta global de Samsung Electronics ubicó a este aspecto en el segundo puesto entre los criterios más valorados, apenas por detrás del costo. El 48% de los consultados señaló la durabilidad a largo plazo como una prioridad y un 36% aseguró que su importancia aumentó durante los últimos tres años.

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Por eso, elegir un lavarropas, una heladera u otro electrodoméstico no pasa solamente por comparar precios o funciones. También es importante considerar qué respaldo tendrá el equipo con el paso del tiempo, desde las actualizaciones de software hasta las herramientas para detectar posibles inconvenientes y la resistencia de sus componentes principales.

Actualizaciones de software durante años

Uno de los puntos que Samsung destaca para sus electrodomésticos compatibles es el soporte de software. La compañía ofrece hasta siete años de actualizaciones para equipos con Wi-Fi, mediante actualizaciones por red. El objetivo es mantenerlos al día con mejoras de software y correcciones de errores después de su instalación.

Además, estas actualizaciones pueden permitir que los dispositivos incorporen nuevas funciones y servicios a medida que estén disponibles, evitando que el usuario tenga que reemplazar el producto para acceder a determinadas mejoras. La política contempla modelos lanzados desde 2024, aunque pueden existir excepciones relacionadas con limitaciones de hardware, como la memoria o el rendimiento del chip.

Diagnóstico y componentes pensados para durar

Otro aspecto a considerar es la posibilidad de realizar una gestión remota del electrodoméstico. A través de SmartThings, los modelos compatibles pueden utilizar el servicio de Gestión Remota de Electrodomésticos para monitorear su estado, siempre con el consentimiento del usuario.

Los equipos conectados pueden enviar información de diagnóstico que ayuda a identificar posibles inconvenientes antes de que se conviertan en problemas mayores. Cuando es necesario recurrir al servicio técnico, esos datos también pueden contribuir a agilizar la asistencia. El servicio está disponible para modelos compatibles con SmartThings lanzados después de 2019 y requiere la aplicación, conexión Wi-Fi y una cuenta Samsung.

A través de SmartThings, los modelos compatibles pueden utilizar el servicio de Gestión Remota.

Finalmente, la durabilidad también depende de los componentes que trabajan de manera constante. En lavarropas y heladeras, Samsung utiliza tecnología AI Inverter en piezas críticas como motores y compresores. Estos componentes pueden adaptar su funcionamiento según las condiciones de uso, con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir el desgaste y favorecer un rendimiento sostenido.

Así, al momento de elegir un electrodoméstico para el hogar, mirar más allá del precio puede ser clave para encontrar un equipo pensado para acompañar las necesidades cotidianas durante más tiempo.