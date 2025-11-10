Derrumbe de un club y muerte de 13 personas: imputaron al hermano de Manu Ginóbili en Bahía Blanca

Este lunes, el fiscal Cristian Aguilar, de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, imputó a Leandro Ginóbili, hermano de Manu Ginóbili y presidente del Club Bahiense del Norte, por considerarlo responsable de la muerte de 13 personas que se encontraban en el lugar durante el derrumbe de una de las estructuras del club, ocurrido el 16 de diciembre de 2023 a raíz del temporal que azotó a la ciudad del sur bonaerense.

La acusación que pesa sobre Ginóbilli es la de "estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos".

Ese sábado se desarrollaba en el club un concurso de patín de fin de año y, para el fiscal, la responsabilidad de Ginóbilli radica en no haber suspendido el evento cuando había alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otra del municipio bonaerense. Por otro lado, también se lo acusa de tener conocimiento de la inhabilitación del club para realizar este tipo de evento.

"Conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva”, expresó Aguilar en su dictamen.

En la causa también están imputados Laura Fabiana Soberon, responsable del área de Habilitaciones de la municipalidad de Bahía Blanca; y el ingeniero Pablo Ascolani, que entre 2014 y 2016 había hecho un informe sobre la estructura del edificio y no comunicó ninguna irregularidad.

Cuándo declarará el hermano de Manu Ginóbili en la causa por el derrumbe del Club Bahiense del Norte

Aguilar ya citó a Leandro Ginóbilli a prestar declaración indagatoria para el próximo miércoles 10 de diciembre, mientras que Soberon lo hará el jueves 4 de diciembre, según notificó la agencia Noticias Argentinas.

La mujer está acusada del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por permitir que se realicen (sin la habilitación municipal) concursos y eventos masivos dentro del Club Bahiense del Norte.