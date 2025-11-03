Denuncian que en la Argentina hay más de 80 mil autos “mellizos”: ¿cómo detectarlos?

La venta de autos mellizos es una "estafa que crece cada vez más", tanto así que hoy existen más de 80.000 vehículos similares que circulan en disferentes provincias, de los cuales un 80% corresponde a unidades utilitarias como 4×4 y Pick Ups, grandes y medianas, según denunciaron las ONG's Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina.

A pesar de los recaudos, detrás se esconde una "operatoria sofisticada", que prolifera por ventas que se realizan a través de plataformas publicitarias como Marketplace de Facebook, avisos en OLX, y otros sitios. “Las víctimas salen a comprar un vehículo usado, encuentran uno en excelente estado y a buen precio y pagan primero para revisar después", aseguró el abogado Javier Miglino, quien encabeza las ONG's.

"En el momento en que se acercan al Registro de la Propiedad Automotor surgen las anomalías y todo se viene abajo porque el auto comprado no era tal, se trata de un auto robado con papeles falsificados, desde título de propiedad y cédula verde a constancias de seguros, patentes, verificación técnica policial, etc”, precisó Miglino, experto en seguridad pública.

¿Cómo se hacen los "autos mellizos" en Argentina?

Este tipo de delitos tiene detrás a "dos bandas delicuentes", aseguró el abogado en diálogo con Noticias Argentinas, una que se encarga del "robo del auto a mano armada" y otras que se ocupa de "confeccionar e imprimir la documentación falsa que va a acompañar la venta; incluyendo a los vendedores que son estafadores experimentados”, señaló.

“La idea es llevarlo con la llave puesta, sin alarmas y sin rastreadores satelitales activados. Después los autos se ´enfrían´, le cambian la patente y los dejan estacionados en playas de estacionamiento o en la calle para asegurarse de que no está en la mira policial”, detalló Miglino.

¿Por qué se llama "auto mellizo"?

El auto "mellizo" recibe ese apodo policial porque tiene datos de un auto igual, por ejemplo "un Peugeot 208 Allure, modelo 2024. El título automotor y la cédula verde tendrán los números originales de chasis y motor de ese auto robado. Pero la patente será de otro Peugeot 208 Allure, modelo 2024 que no tiene pedido de captura. De ese modo el vehículo viaja sin que lo paren porque el número de patente no tiene pedido de secuestro”.

Si se da el caso de haber comprado un vehículo "mellizo" hay que hacer dos cosas: "Primero consultar con un abogado y luego hacer la denuncia en la fiscalía de turno, poniendo el vehículo a disposición judicial. Solo de ese modo las cosas podrán solucionarse”.

¿Cómo evitar el fraude?

En estos casos, hay que recurrir al Registro de la Propiedad Automotor y cerrar la operación ahí mismo, ya que los estafadores "pactan las ventas en días y horarios en los que los registros ya están cerrados", por lo cual cuando la estafa se hace evidente a las 24 horas o después, "es imposible dar con los estafadores”.