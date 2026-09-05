Atención usuarios de SUBE: qué pasa con la tarjeta esta madrugada y cómo afecta a tus viajes

Alerta por la SUBE: habrá una interrupción este domingo y esto es lo que recomiendan para poder viajar en colectivos y subtes.

El sistema de la tarjeta SUBE anunció que, por tareas de mantenimiento, este domingo 6 de septiembre de 00 a 4:30 algunos servicios y funcionalidades se verán temporalmente afectados, entre ellos la compra de saldo, acreditación de cargas y app SUBE. Por esta razón, recomendaron realizar las gestiones con anticipación. Apenas tres días atrás, el sistema también había presentado inconvenientes para los usuarios.

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"Recordá que, en colectivos y subtes, podés pagar tus viajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto; celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas y código QR desde billeteras virtuales", anunciaron a través de sus canales oficiales.

La interrupción se producirá apenas unos días después de las importantes fallas que afectaron al sistema de la tarjeta SUBE durante esta semana y que generaron inconvenientes para miles de usuarios que intentaban cargar saldo.

Qué pasó con la tarjeta SUBE esta semana

El jueves 3 de septiembre, el sistema de la tarjeta SUBE registró problemas que impedían realizar y acreditar cargas a través de distintos canales, entre ellos la aplicación, las ventanillas y las máquinas ubicadas en las estaciones. El inconveniente había comenzado durante la tarde del miércoles y se extendió hasta la mañana del jueves. Desde SUBE explicaron que la falla no se había originado en el propio servicio.

"Los inconvenientes se habían producido como consecuencia de una falla ajena a SUBE, vinculada con los servicios de telecomunicaciones", sostuvieron desde el servicio. Las dificultades provocaron que numerosos pasajeros no pudieran disponer del saldo que habían intentado cargar para utilizar el transporte público. Las quejas se multiplicaron en redes sociales y también en distintas estaciones de trenes.

Cuáles son las alternativas para viajar sin la SUBE

Para los usuarios de colectivos y subte hay otras alternativas para abonar viajes. Se puede utilizar: