Alerta por la tarjeta SUBE: hay fallas masivas y no se puede cargar saldo en la app ni en estaciones

El sistema de la Tarjeta SUBE registró importantes problemas y fallas durante la mañana de este jueves 3 de septiembre, luego de que el miércoles por la tarde también se informen problemas con el sistema. El principal inconveniente es que no se puede cargar saldo por medio de los diversos canales -la app, ventanilla y máquinas de estaciones-, lo que generó malestar en miles de pasajeras y pasajeros en el AMBA y colapsó el transporte público.

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"Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE la compra y acreditación de saldo puede presentar interminencias en su funcionamiento. Disculpá las molestias ocasionadas", manifestaron en las últimas horas a través de redes sociales.

Este jueves, desde SUBE volvieron a lanzar un comunicado sobre las demoras en la acreditación de cargas electrónicas. "Como consecuencia de inconvenientes ajenos a SUBE, vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones y registrados durante la jornada de ayer, las cargas electrónicas pueden presentar demoras en su acreditación", informaron.

"Los equipos técnicos se encuentran trabajando para normalizar el servicio a la brevedad. A quienes ya hayan realizado una compra de saldo se les recomienda no repetir la operación e intentar acreditarla nuevamente más tarde", agregaron.

Tanto en colectivos como en subterráneos, los viajes podrán abonarse con: SUBE Digital; tarjetas de débito, crédito y prepagas VISA y Mastercard sin contacto; celulares y relojes con tecnología NFC y billeteras electrónicas con Código QR. Por su parte, en trenes se puede realizar la "carga tradicional" en ventanilla.

"Quiero cargar la sube en la app, no puedo. Hago la fila para acreditar la carga en la ventanilla, no puedo. La máquina que está en la estación sólo sirve para ver saldo, no carga. Me tengo que colar. ¿Quién diseñó este mundo de mierda?", dijo una usuaria a través de redes sociales. "Es un dolor de huevos terrible", lanzó otro por no poder acreditar dinero para viajar.

Las quejas se replicaron a lo largo de las redes como también en las diversas estaciones de trenes. El problema se extendió desde los molinetes hasta los validadores instalados en los colectivos.

Septiembre llega con aumentos en el transporte

Los problemas con el sistema de recarga de la tarjeta SUBE llegaron luego del nuevo aumento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires este lunes, que alcanzó a colectivos, subtes y trenes con diferentes porcentajes según la jurisdicción y el tipo de servicio.

Las líneas de colectivos que realizan todo su recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento del 4,1% y el mínimo, correspondiente a viajes hasta 3 kilómetros, hoy cuesta $ 887,87.

Con la SUBE registrada, las tarifas según la distancia serán:

Hasta 3 kilómetros: $887,87.

De 3 a 6 kilómetros: $986,57.

De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56.

De 12 a 27 kilómetros: $1.138,61.





La actualización alcanza a las 28 líneas que circulan dentro de la Ciudad y que se encuentran bajo jurisdicción porteña. Con este nuevo ajuste, los colectivos de CABA acumularán una suba del 43,70% durante 2026.

Mientras que las líneas que circulan en la provincia de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,3%, por lo que el pasaje mínimo pasó de costar $ 1111,19 a $ 1158,97.

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.

De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.

De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.

De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.

Más de 27 kilómetros: $2.043,84.





Por su parte, el subte porteño también sufrió un aumento de 4,1%. El boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $1.684 a $1.753,04. Aunque en el caso del subte, la tarifa es escalonada y contempla descuentos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mismo mes.

Finalmente, los trenes del AMBA pasaron de $420 a $480, lo que implica un aumento del 14,29% para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.