Se asomó por la ventana para recibir un supuesto pedido, le tiraron ácido en la cara y podría perder la vista

Una joven de 25 años permanece internada en grave estado tras ser víctima de un brutal ataque en su casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero. El violento episodio ocurrió el jueves pasado cuando un hombre se presentó en la vivienda de la víctima con el pretexto de entregar un pedido a nombre de la damnificada y le arrojó un líquido en la cara y huyó.

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La víctima, identificada como Agustina Soledad Rodríguez, había abierto la ventana para atenderlo y fue en ese momento cuando el líquido impactó sobre su rostro, cuello y pecho, provocándole graves quemaduras, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa, donde quedó alojada en terapia intensiva.

Su hermana Jazmín confirmó que Agustina tiene el 32% del cuerpo comprometido. Los médicos advirtieron que existe un alto riesgo de que las lesiones afecten de manera permanente su vista y sus pulmones.

La joven atacada trabaja como manicura y es madre de una niña de tres años. Según indicó Infobae, personal de la Policía Bonaerense realiza relevamientos por la zona para lograr identificar al agresor que permanece prófugo.

¿Qué se sabe del ataque?

La causa judicial quedó en manos de la fiscal Diana Mayko, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de San Martín. El expediente fue caratulado de manera preventiva como "lesiones graves". Por el momento, los investigadores están abocados a determinar el móvil de la agresión para determinar si el sospechoso conocía a la víctima.

En primera instancia, la pesquisa habría descartado que se tratara de un episodio de violencia de género. El medio citado también indicó que la hija de Agustina presenció las consecuencias del ataque sobre su madre y quedó profundamente afectada por la situación.

El pedido de la familia

Los familiares de la joven iniciaron una intensa campaña en redes sociales para difundir lo sucedido y reunir información que les permita dar con el agresor. "El 27 de agosto Agustina Soledad Rodríguez sufrió un ataque en la puerta de su casa", comienza la publicación de la hermana de la víctima en Facebook.

"Golpearon la ventana, (dijo) que tenía un pedido a nombre de ella, cuando se acerca y abre, una persona no identificada/o le tiró ácido en su cara, pechos y brazos. Tiene el 32% de su cuerpo comprometido y un 90% de probabilidad de perder la vista y sus pulmones", denunció la familia.

Esta situación la dejó en terapia intensiva, ya que su vida corre "riesgo". Su familia la describió como "una chica trabajadora que tenía su emprendimiento como manicurista y que se dedicaba a estar con su hija en su casa". Jazmín expresó que su hermana trabajaba en su casa y con su hija al lado "para poder salir adelante". "Necesitamos saber quién fue, necesitamos Justicia", concluyó el pedido de la familia.