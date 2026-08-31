La Rioja implementó un formulario único para denunciar violencia de género: cómo es el nuevo protocolo

El Gobierno de La Rioja refuerza las políticas públicas de género y diversidad con la implementación del Formulario Único de Denuncia (FUD). El nuevo formulario es obligatorio para denuncias relacionadas a violencia de género y forma parte de un protocolo que busca agilizar la asistencia y evitar la revictimización.

La herramienta forma parte del protocolo establecido por la Ley Provincial 10.800 y se puso en marcha a través de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia. En el FUD, se consignan datos de la persona denunciante y de la persona denunciada, además de información vinculada con posibles situaciones de violencia económica y las medidas que pueden solicitarse ante la Justicia.

El formulario rige en todas las comisarías de la provincia, particularmente en las oficinas y áreas destinadas a la atención de situaciones de violencia de género. La Policía debe utilizarlo de manera obligatoria tanto en el ámbito penal como en el civil.

Una herramienta de cuidado

En diálogo con medios locales, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, detalló que la medida abarca tanto el ámbito civil como el penal y busca estandarizar la recolección de datos mediante un esquema de preguntas específicas para evaluar el nivel de riesgo y evitar la revictimización de quienes denuncian.

El nuevo instrumento permite registrar información sobre las personas involucradas, la frecuencia y tipo de violencia sufrida, las condiciones de la víctima y la composición del grupo familiar. Además, habilita la solicitud directa de medidas judiciales de protección, como órdenes perimetrales, exclusión del hogar, cuota de alimentos y regímenes de comunicación para niños, niñas y adolescentes.

Por último, la funcionaria destacó la importancia de la articulación entre la Secretaría, la Policía, la Justicia y los equipos técnicos. En ese marco, confirmó que las sumariantes especializadas trabajan en contacto directo con juezas, profesionales de asistencia y el Hogar de Protección Integral para Mujeres para garantizar decisiones rápidas que resguarden a las víctimas.

Violencia de género: 180 intervenciones en 20 días

Entre el 1 y el 20 de agosto, la Secretaría de la Mujer intervino en 180 situaciones, mientras que durante el primer semestre del año recibió cerca de 650 casos. Los registros incluyen denuncias judiciales, pedidos de asistencia psicológica, derivaciones de organismos provinciales y municipales, ingresos al hogar de protección y consultas espontáneas.

Datos oficiales de la Justicia provincial indican que entre 2015 y el primer semestre de 2024 fueron asistidas 6.488 personas en situación de violencia de género en La Rioja, con un incremento del 50% en los casos clasificados como de alto riesgo.