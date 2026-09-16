¿Qué significan las bandejas rojas, amarillas y negras en la carne del supermercado?

Conocé qué quiere decir cada tipo de envase de carne y cómo distinguir uno del otro en el supermercado.

En las carnicerías de los supermercados, es común ver bandejas de diversos colores como rojas, amarillas o negras. Esta variedad no es casual, sino que busca facilitar la identificación y clasificación de los distintos tipos de carne para los consumidores.

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Si bien no existe una regla estricta que aplique en todos los locales, muchos supermercados utilizan el color del envase como una estrategia interna para guiar la elección del cliente. Por ejemplo, ciertos colores pueden estar asociados a cortes específicos o a diferentes rangos de precio.

Sin embargo, el color de la bandeja no es sinónimo de calidad superior o inferior. Un corte presentado en un envase negro puede tener un precio más elevado simplemente por la forma en que fue posicionado comercialmente, pero eso no garantiza que sea mejor carne. La calidad real depende de otros factores.

¿Qué significan los colores de las bandejas de carne en el supermercado?

Bandejas negras: se utilizan para algunos cortes premium o de mayor valor.

se utilizan para algunos cortes premium o de mayor valor. Bandejas amarillas: están para distinguir a productos de consumo cotidiano y carnes incluidas en ofertas.

están para distinguir a productos de consumo cotidiano y carnes incluidas en ofertas. Bandejas rojas o blancas: se asocian a productos tradicionales de la góndola o para marcar una línea estándar.

Para elegir un buen corte, es fundamental prestar atención a detalles como el marmoleado, que son esas pequeñas vetas de grasa blanca dentro de la carne. Este aspecto influye directamente en la ternura, el sabor y la jugosidad al cocinarla, mucho más que el color del envase.

El color negro de la bandeja de carne suele indicar que se trata de un corte de mayor valor.

Por eso, antes de decidirte solo por el color de la bandeja, te conviene observar bien el aspecto del corte y leer la etiqueta, que contiene la información más importante para el consumidor. Así evitarás confusiones y harás una compra más acertada.

¿Cuánto cayó el consumo de carne vacuna en Argentina en 2026?

El consumo de carne vacuna volvió a retroceder en agosto y sigue hundido en uno de sus niveles más bajos de toda la historia. En los primeros ocho meses de 2026, el abastecimiento destinado al mercado interno cayó 11,3% interanual, mientras las exportaciones crecieron 6,5%. La combinación de menor producción, precios más elevados y una demanda interna debilitada expone el impacto de la crisis económica sobre un alimento central para los hogares.

Caída de faena y boom exportador: la radiografía del sector cárnico

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 1,377 millones de toneladas res con hueso entre enero y agosto de 2026. La cifra representa una disminución de 175.600 toneladas respecto del mismo período del año anterior.

El retroceso también se refleja en el consumo por habitante. En agosto, el promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 46 kilos de carne vacuna por persona al año, un nivel 9,5% inferior al registrado un año antes. En términos concretos, cada habitante pasó a consumir el equivalente a 4,9 kilos menos por año respecto de agosto de 2025.