Adiós al plástico en la carne: crearon un film compostable revolucionario

Un grupo multidisciplinario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) junto con el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales(Intema) logró desarrollar un film compostable y biobasado que promete reemplazar el plástico de un solo uso en el empaquetado de carne vacuna. Este nuevo material mantiene la calidad, inocuidad y estabilidad del producto durante su exhibición en supermercados, un avance clave para la industria cárnica.

El estudio comparó el film compostable con el tradicional plástico PVC, y tras siete días de exhibición aeróbica refrigerada con luz, se comprobó que el envase biodegradable ofrece un desempeño equivalente. Lo más importante: no afecta la frescura ni los parámetros microbiológicos de la carne, lo que garantiza la seguridad alimentaria para el consumidor.

Estos envases están elaborados con polímeros biodegradables que, bajo condiciones de compostaje, se descomponen en biomasa, dióxido de carbono y agua, sin dejar residuos contaminantes. De esta manera, la innovación responde a la creciente demanda de procesos más sustentables en la cadena productiva, protegiendo el alimento, reduciendo la pérdida de humedad y disminuyendo considerablemente la generación de residuos plásticos.

Por otra parte, el equipo también analizó la incorporación de granos de destilería secos (GDS), un subproducto de la producción de bioetanol de maíz, en la dieta de vaquillonas criadas sobre pasturas de alfalfa. La suplementación con GDS mejoró el espesor de la grasa dorsal y el marmoleado de la carne, sin afectar la terneza ni el pH, y logró un tono rojo más intenso y brillante al inicio de la conservación, lo que mejora la percepción de frescura para el consumidor.

Para los investigadores, integrar estas innovaciones permite transformar el sistema productivo con una mirada integral. Según el equipo, “Abordar la sostenibilidad de manera sistémica permite integrar la nutrición animal, el aprovechamiento de subproductos agroindustriales y el desarrollo de nuevos materiales para el envasado sin comprometer la eficiencia ni la calidad del producto”, sostuvo Testa.

La suplementación con GDS mejoró el marmoleado y el color de la carne.

Con la validación técnica a escala de laboratorio ya completada, la industria cárnica cuenta ahora con herramientas concretas para reducir su impacto ambiental y adaptarse a las exigencias de mercados internacionales que priorizan la producción responsable y ecológica. Este avance abre una hoja de ruta para modernizar el sector ganadero y hacerlo más competitivo y sustentable.

Cuánto plástico generamos y por qué este avance del INTA es clave

Cada año, la industria alimentaria genera toneladas de residuos plásticos que tardan cientos de años en degradarse. En el caso de la carne vacuna, los envases de un solo uso son una parte importante de ese problema. Según datos globales, solo el 10% del plástico producido se recicla; el resto termina en basurales, océanos o incineradores.

El film compostable del INTA no solo ofrece una alternativa tecnológica, sino también invita a repensar nuestra relación con los envases. Al descomponerse en biomasa, agua y dióxido de carbono sin dejar residuos tóxicos, este desarrollo responde a una demanda creciente de consumidores y mercados que exigen procesos más responsables.

Es por eso que elegir productos con envases sustentables y reducir el consumo de plásticos innecesarios son decisiones individuales que, sumadas, pueden transformar el sistema productivo.