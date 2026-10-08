Stefi Vogel, una argentina que vive en Austria: “En el trabajo nos prestan el auto de la empresa los 2 días libres para ir a pasear”

Stefi Vogel, una joven argentina, lleva poco más de un mes viviendo en Austria y decidió mostrar en los videos de sus redes sociales cómo es su día a día durante su estadía con visa Working Holiday. Esta modalidad le permite combinar trabajo temporal con la oportunidad de descubrir un país nuevo, en este caso, un rincón de los Alpes austríacos.

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La vida en Austria para ella implica adaptarse a costumbres y beneficios laborales muy distintos a los de Argentina. Por ejemplo, durante sus dos días libres semanales, Stefi y sus compañeros pueden solicitar un auto de la empresa para pasear. “Tenemos dos días libres a la semana. Hoy es uno de esos días libres. Vamos a pedir el auto de la empresa”, contó.

El préstamo del vehículo no es automático: debe reservarse con anticipación y depende de la disponibilidad. Aunque lo ideal es pedirlo con unas dos semanas de anticipación, en esta ocasión su pareja lo solicitó el día anterior y tuvieron suerte porque el auto seguía libre. El horario de uso estaba establecido desde las 10 de la mañana hasta las 19, horario en que debían devolverlo.

Aprovechando esta oportunidad, Stefi y su pareja condujeron hasta Bregenz, una ciudad austríaca ubicada a orillas del lago de Constanza, cerca de las fronteras con Alemania y Suiza. Allí se encontraron con amigos que también viven temporalmente en Europa, recorrieron la ciudad y disfrutaron de una comida junto al lago antes de regresar para entregar el vehículo a tiempo.

Stefi reside en el valle de Montafon, una región compuesta por pequeños pueblos rodeados de montañas, conocida especialmente en invierno por sus centros de esquí. Esta zona recibe turistas de países vecinos como Suiza y Alemania, y ofrece una experiencia muy diferente a la vida urbana europea.

Stefi destacó que las pequeñas diferencias culturales hacen que su experiencia en Los Alpes sea única.

Además del auto, la experiencia laboral de Stefi le brinda acceso a otros beneficios, como el gimnasio y la pileta del hotel donde trabaja, que puede usar después de las 20 horas junto a su pareja. Estos espacios forman parte de las comodidades que encontró en su nueva vida.

Otros detalles de la experiencia en Los Alpes

Pero no todos sus días libres implican viajes largos. Al día siguiente de su salida a Bregenz, Stefi decidió explorar sola las montañas cercanas en los Alpes. Tomó un colectivo hasta una zona más alta, caminó por senderos y llevó comida y tereré para disfrutar del paisaje en soledad.

Esta combinación entre jornadas laborales intensas y momentos para descubrir el entorno es algo que la joven destaca como una de las particularidades de vivir y trabajar fuera de Argentina. Si bien admitió estar “a mil trabajando”, aprovecha cada oportunidad para bajar el ritmo y conocer lugares nuevos.

Para Stefi, los paisajes y las pequeñas diferencias culturales hacen que su experiencia sea única. Aunque lleva poco tiempo instalada en Austria, sigue sorprendida por la belleza que la rodea y no pierde la chance de explorar cada rincón de este nuevo mundo que la recibe.