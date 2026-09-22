Así es el nuevo puente de la Argentina que será el más largo del país

Santa Fe avanza con la construcción de un nuevo puente de 1324 metros sobre el río Salado, una obra que busca crear una segunda conexión entre la capital de la provincia y Santo Tomé para así descongestionar uno de los principales corredores vitales del área metropolitana.

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En agosto de este año alcanzó el 55% del avance general, convirtiéndose en el puente en construcción más largo del país y figura entre los proyectos viales de mayor envergadura que se ejecutan hoy en Sudamérica. En el continente es solo superado por el puente Chacao, en la Isla Grande de Chiloé, en Chile, que tendrá una extensión de 2754 metros y registra un avance cercano al 65 %.

El gigante vial que disputa el podio con los grandes proyectos del continente

De todas maneras, la obra santafesina podría superar en longitud al Puente de la Bioceánica, que conectará la ciudad brasileña de Porto Murtinho con Carmelo Peralta, en Paraguay, mediante una estructura de 1294 metros que se encuentra en etapa avanzada de construcción.

El nuevo puente carretero que unirá Santa Fe con Santo Tomé

Uno de los mayores desafíos de este puente está en el propio río Salado. . En julio de este año, el gobierno de Santa Fe informó que la estructura básica del puente alcanza un 95 % de ejecución y que también habían sido fabricadas 101 de las 215 vigas proyectadas, mientras que 17 vanos cuentan con prelosas completas y 15 tableros ya fueron hormigonados.

Otra de las partes fundamentales de la obra son los pilotes, dado que algunos alcanzan los 33 metros de profundidad y fueron diseñados para sostener el viaducto sobre el cauce del río y su valle de inundación. Hasta el mes pasado, ya habían sido ejecutados 131 pilotes, 130 columnas y 40 de los 42 cabezales previstos.

Los últimos pilotes pendientes se encuentran en el cauce activo, por lo que los trabajos dependen de las condiciones del nivel del agua. Producto de la bajante registrada el mes anterior, se pudo retomar el pilotaje y avanzar sobre las estructuras que faltaban.

Mientras tanto, los equipos siguen trabajando en los accesos de ambas ciudades para evitar que la obra quede limitada al cruce sobre el río. El nuevo puente se construye en paralelo al actual Puente Carretero, una vez habilitado tendrá dos carriles para el tránsito hacia Santa Fe, mientras que la estructura existente quedará destinada al ingreso hacia Santo Tomé.

Los trabajos también incluyen nuevas calzadas, iluminación, bicisendas, veredas, parquización y obras de drenaje y reorganización del tránsito urbano. La inversión ronda los $ 40.000 millones y si se mantiene el cronograma informado, la finalización está prevista para marzo o abril del 2027.

Los avances de la obra

En la cabecera de Santa Fe, la calzada norte registra 150 metros de terraplén ejecutado, 175 metros de suelo tratado con cal y 320 metros de hormigón de base y calzada. Además, en la calzada sur se completaron 125 metros de terraplén e iniciaron el tendido subterráneo de media tensión.

En la calzada sur se completaron 125 metros de terraplén y comenzó el tendido subterráneo de media tensión. Mientras que en Santo Tomé, los trabajos se centran en la ejecución del sistema de desagües pluviales, la readecuación de redes de gas, energía eléctrica, agua, cloacas y fibra óptica, además del inicio de las tareas viales sobre calle Mitre, donde ya se realizaron demoliciones, movimientos de suelo y mejoras de subrasante.