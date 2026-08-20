Apuntan contra Jalil por la falta de políticas ante el aumento de consumo de drogas

La psicóloga Sonia Carrizo, integrante del Departamento de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista, lanzó duras críticas a la gestión del gobernador Raúl Jalil ante el crecimiento de los consumos problemáticos en la provincia de Catamarca. La profesional advirtió que el sistema de salud pública "está colapsado" y denunció una preocupante falta de continuidad entre los distintos niveles de atención para abordar las adicciones.

Carrizo remarcó que "la adicción no es un problema moral, no es un delito, es una patología grave que la provincia está decidiendo ignorar”. La especialista puso el foco en la crítica situación de las guardias hospitalarias, las cuales calificó de "desbordadas y desprotegidas" frente a la llegada constante de pacientes con sobredosis, cuadros severos de abstinencia, intentos de suicidio y descompensaciones psicóticas.

“Detrás de las fotos oficiales, de esos discursos tan lindos, hay familias destruidas, profesionales agotados, hay pacientes que no encuentran respuestas”, arremetió la profesional contra Jalil, a quien acusó una de mantener una postura de indiferencia y falta de planificación real.

La falta de recursos humanos e infraestructura agrava el panorama diario de los centros médicos. Según detalló la psicóloga, el Hospital San Juan Bautista cuenta con tan solo 14 camas destinadas a salud mental, una capacidad que resulta insuficiente para la demanda real. A esto se suma la ausencia de psiquiatras de guardia durante toda la semana en el área de emergencias, lo que obliga al personal a recurrir a médicos clínicos para resolver situaciones de urgencia.

Según remarcó, el sistema necesita dispositivos que permitan acompañar a los pacientes una vez que reciben el alta y evitar que regresen rápidamente al mismo contexto. “Después no hay un dispositivo intermedio para seguir a esa persona cuando sale del hospital”, señaló. En ese sentido, mencionó la necesidad de contar con casas de medio camino, hospitales de día y otros espacios que permitan continuar los tratamientos y acompañar tanto a los pacientes como a sus familias.

“Si no es una mentira, tenemos tres días, cinco días, lo que sea, después vuelven al contexto social y se reingresan”, sostuvo. La psicóloga consideró que las políticas públicas deberían contemplar todo el proceso, desde la atención inicial hasta el seguimiento y la reinserción. “Tienen que tener una planificación y tienen que tener una ejecución y después tienen que tener un monitoreo”, afirmó

Desidia en el Hospital de Niños de Catamarca: colocan baldes en la sala de emergencias por filtraciones de agua

Hace pocos meses, una situación generó preocupación entre pacientes y familiares el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca, donde aparecieron baldes colocados en la sala principal de emergencias para contener una pérdida de agua proveniente del techo.

Las imágenes difundidas por el medio Inforama muestran recipientes distribuidos en distintos puntos del área de circulación para evitar que el agua se acumule sobre el piso. Lo llamativo del caso es que, al momento en que fueron tomadas las fotografías, no se registraban lluvias en la ciudad, por lo que la filtración habría tenido origen en una pérdida interna o en problemas estructurales de la cubierta del edificio. "El Hospital de Niños ya anticipa la lluvia", señaló con ironía el lector que envió las imágenes.

La presencia de agua en un sector de alto tránsito despierta preocupación por el riesgo de caídas, especialmente en un centro asistencial donde circulan niños, padres, personal de salud y pacientes con distintas dificultades de movilidad. La situación cobra especial relevancia debido a que el hospital atraviesa una época de intensa demanda vinculada a las enfermedades respiratorias y virales propias de la temporada, lo que provoca una importante concurrencia en la guardia y en los distintos servicios del establecimiento.

La situación sanitaria en la provincia que gobiena Jalil llegó a un punto crítico y la comunidad decidió salir a las calles. En una marcha masiva realizada hace algunas semanas en la plaza de La Estación, los manifestantes exigieron la renuncia de la ministra de Salud local, Johana Carrizo. La protesta reflejó el profundo descontento tanto de los trabajadores del sector como de la comunidad en general por las deficiencias en la atención y la falta de recursos.