¿Apagón masivo el martes 17 de noviembre? Qué se sabe hasta ahora del rumor y de la predicción de Los Simpson

Durante las últimas jornadas, diversas plataformas digitales han difundido una teoría viral que vincula un episodio de la serie animada Los Simpson con un supuesto apagón mundial programado para el martes 17 de noviembre. Las publicaciones indican que el suministro eléctrico, las redes de internet y los sistemas bancarios sufrirán una interrupción global durante 72 horas. Sin embargo, los datos disponibles indican que no existe ninguna advertencia oficial ni sustento científico que respalde este escenario. La serie televisiva no tiene relación causal con los eventos reales, y la fecha mencionada en el programa carece de un año específico, por lo que no es vinculante ni anticipa una crisis energética inminente en Argentina ni en el resto del mundo.

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El origen de la teoría y el episodio de "Los Simpson"

El rumor surgió a partir de la reinterpretación de escenas pertenecientes al séptimo capítulo de la temporada 35 de la serie, titulado "Una vida de errores", emitido originalmente en noviembre de 2023. La trama se sitúa en el futuro, durante una reunión familiar previa al Día de Acción de Gracias, donde una Lisa adulta recuerda un corte de energía que afectó a la ciudad de Springfield y explica el motivo por el cual encienden velas en la celebración.

En esa narración, Homero es señalado como el responsable de dejar a la localidad sin electricidad tras un incidente vinculado a una tormenta. El detalle que impulsó las especulaciones en redes sociales aparece en el diario personal de Lisa, donde figura anotada la fecha 17 de noviembre sin indicar el año. Debido al carácter atemporal de la cronología de la producción animada, los usuarios asociaron ese día con el calendario de 2026 y añadieron elementos ajenos a la trama, como el colapso de las telecomunicaciones y recomendaciones preventivas emitidas por distintos gobiernos para emergencias generales.

Diario de Lisa en la temporada 35 de Los Simpson. (Crédito de foto: 20th Century Fox)

El simulacro de alertas en Estados Unidos

La viralización del contenido se potenció al coincidir con un procedimiento técnico anunciado por las autoridades de Estados Unidos para este martes 17 de noviembre. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), programó una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) a las 14:20 hora del este estadounidense.

Este ejercicio consiste exclusivamente en la emisión de un mensaje de prueba de aproximadamente un minuto en estaciones de radio y televisión para evaluar la capacidad de retransmisión ante catástrofes. El ensayo no incluye alertas en teléfonos móviles, no contempla cortes de luz ni desconexiones de internet y su alcance se limita al territorio estadounidense, constituyendo una mera coincidencia de calendario.