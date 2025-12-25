Cuáles son los mejores capítulos de Navidad de Los Simpson y dónde verlos este 24 de diciembre.

Los especiales de Navidad de Los Simpson ocupan un lugar singular dentro del vasto universo de Springfield. Aunque menos abundantes que los célebres episodios de Halloween, estos capítulos lograron convertirse en clásicos que combinan humor, crítica social y momentos de inusual sensibilidad. Un repaso realizado por Vanity Fair destacó algunos de los mejores episodios navideños de la serie creada por Matt Groening, que año tras año vuelven a ser elegidos por el público para acompañar la Nochebuena.

Cuáles son los 5 mejores capítulos de Navidad de Los Simpson

El punto de partida inevitable es “Sin blanca Navidad”, el primer episodio de la historia de la serie, emitido en 1989. Allí se establece el ADN emocional de Los Simpson. Una familia atravesada por la precariedad económica que, pese a todo, encuentra una salida afectiva con la llegada de Ayudante de Santa Claus. El capítulo no solo presentó a personajes clave como Patty, Selma y Ned Flanders, sino que dejó una de las frases más recordadas de Homero, al definir al perro como “un perdedor… un Simpson”, síntesis perfecta del humor y la ternura que marcarían a la serie.

La crítica social aparece con fuerza en “La gran estafa de Navidad”, un episodio que satiriza la mercantilización de las fiestas a través de la creación del muñeco Fonzo, diseñado por los propios chicos de Springfield sin advertir que están siendo utilizados por una empresa juguetera. Con ironía filosa y un protagonismo destacado de Lisa, el capítulo expone el costado más ácido de la Navidad contemporánea y se aleja deliberadamente del sentimentalismo clásico.

Otro de los episodios más audaces es “Ella de poca fe”, donde Lisa decide convertirse al budismo en plena Navidad tras desencantarse con la iglesia. La aparición de Richard Gere como mentor espiritual y el debate sobre la libertad religiosa convierten al capítulo en una reflexión poco habitual para una serie animada, que aborda la fe y la hipocresía cotidiana sin perder el tono humorístico.

Entre los capítulos más emotivos se encuentra “Marge, no seas orgullosa”, recordado por muchos como uno de los relatos más duros de la serie. La historia del robo del videojuego Bonestorm por parte de Bart y la posterior decepción de Marge construyen un relato de culpa, perdón y reconstrucción del vínculo familiar. La imagen de Bart solo, haciendo un muñeco de nieve con restos del auto, es uno de los momentos más tristes y memorables de Los Simpson.

Finalmente, las temporadas más recientes aportaron su propia mirada con “Navidades del futuro pasadas”, un episodio que proyecta a la familia Simpson varias décadas adelante. A través de distintas postales navideñas, la historia reflexiona sobre el paso del tiempo, la herencia emocional y los lazos familiares, apelando directamente a la nostalgia de quienes crecieron junto a la serie.

Dónde verlos este 24 de diciembre

Todos estos episodios navideños de Los Simpson se encuentran disponibles en Disney+, plataforma que reúne las 35 temporadas completas de la serie. Además, algunos canales de televisión por cable suelen programar maratones especiales durante Nochebuena, convirtiendo a Springfield en una compañía infaltable para la celebración navideña.