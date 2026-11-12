En los últimos días, las redes sociales se vieron revolucionadas por un rumor que habla de un posible apagón mundial el 17 de noviembre, el cual dejaría a millones sin electricidad, internet y servicios bancarios durante 72 horas. Argentina, junto a otros países, apareció mencionada entre los afectados, lo que despertó inquietud en muchos usuarios.

{{{htmlAmp}}}

Este escenario, que parece sacado de una película distópica, comenzó a circular con fuerza apoyado en una serie de recomendaciones internacionales sobre emergencias emitidas por 33 gobiernos. En esos consejos se sugiere que la población tenga reservas de agua, comida no perecedera y medicamentos para estar preparada ante cualquier eventualidad.

Además, la difusión del rumor se potenció con dos hechos curiosos: por un lado, un episodio de la serie Los Simpson donde ocurre un apagón, y por otro, un simulacro de alertas de emergencia programado en Estados Unidos para esa misma fecha, el 17 de noviembre. Esta coincidencia generó una ola de publicaciones y videos que anunciaban un colapso energético global.

Qué se sabe del supuesto apagón del 17 de noviembre

Sin embargo, no existe ninguna advertencia oficial ni evidencia científica que confirme que se producirá un apagón mundial el próximo martes. Lo único que está realmente previsto es una prueba del sistema de alertas de emergencia en Estados Unidos, que no implica ninguna interrupción en el suministro eléctrico ni en las comunicaciones.

Claro que los cortes masivos de energía son riesgos reales que pueden surgir por fallas técnicas, fenómenos climáticos extremos o incluso ataques informáticos, pero no hay ningún indicio que permita anticipar un apagón global de estas características para esa fecha.

Por ahora, todo indica que el supuesto apagón de 72 horas es un rumor sin fundamento, una muestra más de cómo las redes sociales pueden transformar recomendaciones preventivas y coincidencias en una alarma internacional que genera preocupación sin justificación.