Cuál es la escena de los Simpson que los fanáticos advierten que Telefe eliminó

Los Simpsons generaron polémica durante la maratón de Telefe luego de que los espectadores advirtieran un recorte en uno de los episodios clásicos

La maratón de Los Simpsons volvió a generar repercusiones en las redes sociales después de que los espectadores detectaran un llamativo recorte durante la emisión del fin de semana. La decisión de Telefe despertó críticas entre los fanáticos argentinos, que reconocieron la ausencia de una escena histórica de la serie animada.

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Los Simpsons: cuál es la escena que Telefe habría eliminado

El episodio que quedó en el centro de la polémica fue “El heredero de Burns”, correspondiente a la quinta temporada de Los Simpsons , estrenada originalmente en Estados Unidos el 14 de abril de 1994. Durante la maratón del sábado, los seguidores advirtieron que faltaba una secuencia vinculada con la Guerra de Malvinas y la mención a las "Islas Malvinas" .

, estrenada originalmente en Estados Unidos el 14 de abril de 1994. Durante la maratón del sábado, los seguidores advirtieron que faltaba una secuencia vinculada con . La escena en cuestión muestra a Krusty el Payaso frente a la audiencia de su programa. En ese momento, el personaje hace una referencia al conflicto bélico de 1982 y menciona la ocupación de las islas por parte de las fuerzas argentinas.

“Niños, no se alarmen, pero tomaron las islas Malvinas, que quedan cerca de la costa de Argentina” , expresa el animador mientras señala un mapa relacionado con el enfrentamiento.

, expresa el animador mientras señala un mapa relacionado con el enfrentamiento. El fragmento forma parte de un gag que utiliza la serie para demostrar que Krusty transmite sus programas con grabaciones, en lugar de hacerlo en vivo. Sin embargo, la ausencia de esa secuencia en la emisión de Telefe llamó la atención de quienes conocen el capítulo de memoria.

Por qué la escena de la Guerra de Malvinas generó polémica

La eliminación de la referencia a Malvinas provocó cuestionamientos entre los espectadores, especialmente por la sensibilidad histórica que tiene el conflicto para la sociedad argentina. La guerra de 1982, que enfrentó a la Argentina y el Reino Unido, continúa siendo un tema central de la memoria colectiva del país.

Tras detectar el recorte, distintos usuarios recurrieron a X para expresar su malestar y señalar la diferencia entre la versión emitida por el canal y la escena que recordaban del episodio original.

La cuenta Data Simpson, especializada en recopilar información y curiosidades sobre la serie, también destacó que los reclamos de los fanáticos tenían fundamento y que el fragmento había sido omitido en la transmisión.

Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue el motivo de la modificación. Por eso, no hay elementos suficientes para determinar si se trató de una decisión editorial, una adaptación de la versión utilizada para la emisión o alguna otra circunstancia vinculada con la programación.

Telefe quedó en el centro de las críticas por el recorte

En el capítulo “El heredero de Burns”, Krusty el Payaso hace una referencia a la Guerra de Malvinas en una escena que no habría sido emitida por Telefe

La repercusión volvió a poner bajo la lupa las emisiones televisivas de una serie que acumula décadas de popularidad en la Argentina. Telefe transmite Los Simpsons desde hace más de 30 años y mantiene las maratones de episodios como una de sus propuestas habituales durante los fines de semana.

El vínculo entre el público argentino y la familia amarilla es tan fuerte que muchos seguidores reconocen diálogos, escenas y detalles de capítulos emitidos en numerosas oportunidades. Esa familiaridad permitió detectar rápidamente la ausencia del fragmento de “El heredero de Burns”.

En las redes sociales, las quejas no se limitaron a la diferencia entre las versiones. También apuntaron a la importancia de conservar una referencia relacionada con un acontecimiento histórico significativo para el país.

El vínculo de Los Simpsons con el público argentino

Creada por Matt Groening, la serie animada se convirtió en un fenómeno cultural internacional gracias a su humor, sus personajes y sus referencias a la política, la sociedad y la actualidad.

En la Argentina, su permanencia en pantalla consolidó una comunidad de seguidores que analiza desde los chistes más conocidos hasta las escenas menos recordadas. La polémica por el recorte de la referencia a Malvinas volvió a demostrar ese nivel de atención.

Mientras crecen los cuestionamientos por lo ocurrido durante la maratón, el motivo de la omisión continúa sin una explicación oficial conocida. La discusión, en tanto, reabrió el debate sobre las modificaciones que pueden sufrir los episodios clásicos cuando llegan a la televisión.