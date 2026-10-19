Apu volvió a hablar en Los Simpson tras 9 años en silencio: por qué lo censuraron y quién es su nuevo actor de voz

La temporada 38 de Los Simpson trajo una sorpresa para todos los fanáticos: el regreso de Apu tras 9 años de silencio. En el nuevo especial de Halloween, La Casita del Terror, el histórico personaje regresó, explicando los motivos de su marcha. La polémica por la censura de Apu y quién es el nuevo actor que le da su voz.

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Según confirmó Variety, Sunil Malhotra es el nuevo actor de doblaje de Apu. Aunque el personaje había podido verse en anteriores capítulos entre multitudes, lo cierto es que llevaba sin pronunciar palabra desde que Hank Azaria, el encargado de prestarle su voz hasta entonces, se retirara de la ficción en 2020. El retiro de Azaria de Los Simpson se vio marcado por una polémica por la forma de representación estereotipada del personaje, de origen indio. El documental El problema con Apu, de 2017, analiza la representación de la comunidad del sur de Asia en la televisión.

Malhotra, que trabajó como doblador en series ,aceptó recientemente a darle voz al personaje. En el especial de Halloween de esta nueva temporada, la serie no solo volvió a darle protagonismo a Apu, sino que ofreció una explicación a su ausencia, algo que no suele ocurrir en series como esta, en las que sus muchos personajes van y vienen continuamente.

Cómo fue el regreso de Apu a Los Simpson

En el capítulo 3 de la temporada 38, los habitantes de Springfield se encuentran celebrando la noche de Halloween cuando, por accidente, Homero y otros más atropellan a alguien y, en lugar de llamar a la policía, deciden esconder el cuerpo. Pero al año siguiente, al más puro estilo Sé lo que hicieron el verano pasado, esta persona vuelve buscando venganza y revela su identidad; efectivamente, se trata de Apu.

Al parecer, acabó en una isla en la que habían ido a parar otros iconos olvidados de la serie, como el doctor Nick, mientras que la ciudad de Springfield al completo actuó como si nunca hubiera existido, llegando a cerrar su tienda, el Kwik-E-Mart. Y es que la última vez que Apu apareció hablando en la ficción fue en la temporada 29, emitida en 2017.

El nuevo especial de Halloween de Los Simpson también trajo de vuelta a Manjula, la esposa de Apu, a quien ahora presta su voz Janina Gavankar (The Morning Show). Todo apunta a que Apu parece haber vuelto para quedarse, con Homer dándole la bienvenida diciendo: "¡Springfield te quiere! Y después de todo lo que hemos pasado, sé que nunca podría olvidarme de ti".

Con información de Europa Press.