Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 21 de noviembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de las diversas asignaciones y prestaciones para el onceavo mes del año. Los cobros del organismo nacional incluyen asignaciones familiares de pensiones no contributivas y pagos únicos para matrimonio, nacimiento y adopción. Tras el inicio de la fecha de cobros para jubilados y pensionados, el organismo continúa con su cronograma de pagos. Quiénes cobran hoy, jueves 21 de noviembre.

Quiénes cobran hoy, jueves 21 de noviembre de 2024

Cuándo cobro Anses: Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Este 21 de noviembre de 2024 continúa el calendario de pagos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno nacional, por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, se confirmó que recibirán un aumento del 3,47% –ajustándose en línea con la inflación de septiembre– y llevando la jubilación mínima a $252.798,48; junto con el bono extraordinario de $70.000.

Durante la jornada de hoy, cobrarán sus haberes todos aquellos jubilados y pensionados con su DNI terminado en 8.

Cómo sigue el calendario

DNI terminados en 9: viernes 22 de noviembre de 2024.



A partir del viernes, luego de completar el pago a la primera tanda de titulares, jubilados y pensionados que reciben un haber mayor al mínimo –alcanzando los $1.701.094,47– darán inicio al calendario de cobros el próximo lunes 25 de noviembre. Se extenderá el pago durante toda la semana, hasta el viernes 29 del mismo mes.

DNI teminados en 0 y 1 : lunes 25 de noviembre de 2024.

: lunes 25 de noviembre de 2024. DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de noviembre de 2024.

: martes 26 de noviembre de 2024. DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de noviembre de 2024.

: miércoles 27 de noviembre de 2024. DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de noviembre de 2024.

: jueves 28 de noviembre de 2024. DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de noviembre de 2024.

Alimentar: quiénes reciben el pago hoy

Al mismo tiempo, este jueves 21 de noviembre, los titulares de la Asignación Universidad por Hijo (AUH) cuyos documentos terminen en 8 están habilitados para acceder a sus cobros de ANSES. Esta prestación tiene el objetivo de proporcionar un sustento económico a familias en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles cubrir necesidades básicas de sus hijos menores de edad.

Junto con el pago de la AUH, los beneficiarios con derecho a la Tarjeta Alimentar también recibirán hoy su correspondiente ayuda económica. Este complemento es gestionado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, y su propósito principal es facilitar el acceso a una alimentación adecuada para los niños y adolescentes en hogares con ingresos limitados.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE)

Por otra parte, también recibirán su haber las y los beneficiarios –trabajadoras y trabajadores registrados– de la Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 7. Por su parte, durante la jornada del miércoles, cobrarán la AUE todos aquellos con su DNI terminado en 6.

Cobro de Asignaciones Familiares (SUAF)

Los titulares de Asignaciones Familiares bajo el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también forman parte del cronograma de pagos. Para este jueves 21 de noviembre, quienes tienen sus documentos terminados en 6 están en condiciones de cobrar esta prestación. Las asignaciones familiares de SUAF están dirigidas tanto a trabajadores en relación de dependencia como a monotributistas y personas desempleadas que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas, por su parte, con el dato de inflación del 3,47%, superarán los $176.000 como mínima –sin contar el bono de $70.000, donde pasaría a ser un cobro de $246.000– y los $202.000 como máxima –alcanzando los $272.000 con el bono extraordinario–, en el caso de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM). Por su parte, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 8 de noviembre y el 11 de diciembre.

De acuerdo a la información oficial que está disponible en la ANSES, las Pensiones No Contributivas actualmente, existen cuatro tipos de pensiones: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de las Asignaciones Pago Único, que incluyen el pago por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán acceder al cobro en dos quincenas diferentes. La primera se inicia este 12 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre. Mientras que la segunda quincena, del 25 de noviembre al 11 de diciembre. Dichas fechas rigen para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo ANSES está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013. Tené en cuenta que: si sos trabajador permanente, tener al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato y si sos trabajador eventual y de temporada, haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año. Este viernes 22 de noviembre, se dará inicio al propio calendario.

Desempleo Plan 1: mes a cobrar, noviembre