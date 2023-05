El Gobierno oficializó tres refuerzos de hasta 20 mil pesos para jubilados y pensionados

Lo hizo a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. Los refuerzos se pagarán durante los meses de junio, julio y agosto.

El Gobierno nacional oficializó tres refuerzos previsionales de hasta 20 mil pesos para jubilados y pensionados y otros beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Estos aportes excepcionales se suman al aumento del 21% de los haberes definido en la última actualización de Movilidad.

A través del Decreto 282/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo detalló que el refuerzo será de 15, 17 y 20 mil pesos durante los meses de junio, julio y agosto, respectivamente, para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo de forma progresiva hasta $5.000 mensuales para quienes perciban hasta dos haberes mínimos.

Según el documento, durante el año 2022, producto de diversos factores, el país sufrió una importante alza del índice de precios, con especial incidencia en bienes de primera necesidad que afectó en las personas de menores ingresos, "para quienes es necesario generar herramientas de mayor acompañamiento hasta tanto se estabilice las variables macroeconómicas". En este marco, por "el Decreto N° 105/23 se otorgó un refuerzo de ingreso previsional, por un monto máximo de $15.000, que se abonó en los meses de marzo, abril y mayo de 2023".

En el mismo sentido, y en el contexto señalado, el texto resaltó que "resulta menester otorgar un nuevo refuerzo de ingreso previsional, que se abonará en los meses de junio, julio y agosto de 2023" y "alcanzará a los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES".

"Este nuevo refuerzo de ingreso previsional significa un importante esfuerzo por parte del Estado Nacional para sostener y mejorar los ingresos de las personas mayores que más lo necesitan, ante una situación que nos preocupa a todos y todas", remarcaron.

En tanto, aclararon que para percibir el refuerzo de ingreso previsional, "los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación, y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. Mientras que en el caso de beneficios de pensión, "cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos y estas deberán ser considerados y consideradas como un único o una única titular a los fines del derecho al refuerzo de ingreso previsional".

Cómo se pagará el refuerzo previsional

El refuerzo previsional será abonado mensualmente, por un monto máximo de $15.000, $17.000 y $ 20.000 que se abonarán en los meses de junio, julio y agosto de 2023, respectivamente. Mientras que para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 80.938,24 y menor o igual a $ 141.876,48 será de $5000. El refuerzo será liquidado por titular, a:

a. Los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la seguridad social (ANSES).

b. Los beneficiarios y las beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

c. Los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de SIETE (7) hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.